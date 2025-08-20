Locatelli, Juve o Arabia? Tra analisi tecnico-economica e ultimi barlumi di romanticismo

Manuel Locatelli è indubitabilmente juventino. È indubitabilmente un professionista. E undici milioni netti a stagione sono indubitabilmente una cifra mostruosa. Ognuno può mischiare questi tre elementi come vuole per trarne la sua conclusione e il bello è che tutti hanno ragione. Sia quelli che, giustamente, si aspetterebbero una fiera dimostrazione di fedeltà da chi è il capitano della squadra per la quale tifava da bambino (a tre milioni e mezzo netti, mica gratis). Ma anche quelli che, disincantati dal calcio del terzo millennio, calcolano il prezzo giusto e valutano le alternative, nella speranza che il sacrificio possa tornare utile alla loro squadra del cuore. E, in fondo, considerano sacrosanta la scelta, perché - vivaddio! - son tutti bravi a fare gli eroi con il portafoglio altrui. Diciamo solo che, nel caso si accetti un’offerta economicamente spropositata, si potrebbe evitare il video emozionale e il post romantico tentando una mistificazione dell’umanissima scelta di guadagnare di più. D’altronde, una circostanza simile nel mondo reale, e non nella favolosa bolla emotiva dei tifosi, non necessiterebbe di troppi distinguo: ti offrono un mucchio di soldi in più per fare lo stesso lavoro, che fai, ci pensi? Sì, forse, si potrebbe obiettare che non è detto sia proprio lo stesso identico lavoro; cioè che andare a giocare nel campionato saudita sia un passo indietro rispetto alla Serie A e si possa correre il rischio di sparire un po’, anche dal giro della Nazionale.