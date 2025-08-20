Douglas Luiz-Nottingham Forest, c'è l'accordo! Si sblocca il mercato Juve

Accordo raggiunto per Douglas Luiz al Nottingham Forest. Il centrocampista brasiliano è pronto a fare ritorno in Premier League . La Juventus incasserà circa 30 milioni di euro per la cessione del 27enne. Il Nottingham ha pianificato il viaggio del giocatore verso il Regno Unito per oggi, ma solo se i documenti saranno pronti in tempo. Le visite mediche invece dovrebbero essere fissate per giovedì 21 agosto.

I dettagli dell'operazione

Accordo per una cifra di poco superiore ai 30 milioni di euro, con un prestito oneroso e un vincolo d’acquisto tutto sommato raggiungibile, agevole. Per il giocatore un contratto fino al 2030 da 5 milioni a stagione, più eventuali bonus. Un ritorno nel campionato inglese che lo aveva visto protagonista ssoluto nel 2023-2024 con l'Aston Villa. Il centrocampista è pronto a salutare quella che pensava potesse essere l’occasione di un’intera carriera. Dagli infortuni alla mancata ed evidente compatibilità tra le parti, persino con un cambio in corsa di guida tecnica, Luiz e i bianconeri non si sono mai capiti.

I numeri con la Juve

L'esperienza con la Juventus di Douglas Luiz si chiude con i seguenti numeri: 27 presenze tra Serie A, Champions, Supercoppa Italiana e Mondiale per club; nessun gol ufficiale realizzato con la maglia bianconera; 877' i minuti totali giocati. Nell'amichevole in famiglia di questa pre season contro la Next Gen, la rete di testa resterà come il saluto al popolo juventino, pronto ora ad accogliere, come Tudor, un rinforzo. O'Riley, questo il nome sul taccuino di Comolli per completare il centrocampo.

