Pinto alla Juve Women: chi è l'ultimo colpo internazionale per Canzi

Sta per prendere il via ufficialmente la nuova avventura della Juventus Women sotto la guida di Massimiliano Canzi . Venerdì sera, allo stadio Tardini di Parma, le bianconere scenderanno in campo contro le gialloblù per il primo impegno della stagione 2025/26, inaugurando la Serie A Women’s Cup, un torneo innovativo organizzato dalla Lega che coinvolge tutte le squadre del massimo campionato femminile italiano. In attesa dell’inizio della Serie A , questa competizione rappresenta un vero e proprio antipasto di stagione. Intanto, a Vinovo si lavora sia sul campo che dietro le quinte, con il club impegnato anche sul fronte del mercato per completare la rosa e garantire a Canzi gli ultimi tasselli mancanti, soprattutto a centrocampo.

Chi è Tatiana Pinto

Il mercato della Juventus Women è ancora in pieno fermento e proprio in queste ore potrebbe essere ufficializzato un colpo importante per la linea mediana. Si tratta di Tatiana Pinto, centrocampista offensiva portoghese classe 1994, in arrivo a titolo definitivo dall’Atlético Madrid. Giocatrice dotata di tecnica e visione di gioco, Pinto è in grado di agire da trequartista, ruolo che Canzi aveva indicato come prioritario nel corso delle sue prime dichiarazioni. Un innesto strategico, che colma la posizione vista nelle amichevoli estive occupata da Godo, agendo dietro le due punte. Pinto, tra l’altro, è già un volto noto al pubblico italiano: ha affrontato la Nazionale azzurra poco più di un mese fa durante gli Europei in Svizzera. Inoltre vanta un'esperienza, a livello di club, davvero importante tra Portogallo, Spagna e anche in Inghilterra dove ha vestito la maglia del Birghton. Ma il mercato bianconero non si chiude qui: si cerca ancora una centrocampista pura, capace di dettare i tempi e guidare la manovra con leadership ed equilibrio.

Women's Cup: debutto contro il Parma al Tardini

La Juventus Women affronterà il Parma nella gara inaugurale della nuova Serie A Women’s Cup, in programma domani sera alle ore 20:30. Il match si giocherà allo stadio Tardini, e rappresenta il primo test ufficiale per la formazione di Canzi. La competizione, al suo esordio assoluto, è strutturata in tre gironi da quattro squadre ciascuno e coinvolge tutti i club di Serie A. Al termine della fase a gironi, le vincitrici dei tre raggruppamenti e la miglior seconda accederanno alla Final Four, prevista dal 24 al 28 settembre, con semifinali e finalissima. Per la Juventus sarà l’occasione ideale per testare i meccanismi di gioco e mettere alla prova i nuovi innesti in una gara vera, con punti in palio. L’obiettivo è cominciare la stagione col piede giusto, dando un primo segnale alle rivali.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE