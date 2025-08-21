Douglas Luiz saluta i tifosi Juve e va al Nottingham Forest: "Grazie a tutti"

TORINO - L'avventura di Douglas Luiz alla Juve è giunta al capolinea: la società bianconera e il Nottingham Forest hanno infatti raggiunto l'accordo per il ritorno del centrocampista brasiliano in Premier League con la formula del prestito oneroso a 2,5 milioni e l’obbligo di riscatto, legato a semplici condizioni, fissato a 30 milioni di euro. Il classe '98 ha già raggiunto l'Aeroporto di Torino Caselle per prendere il volo che lo porterà in Inghilterra dove nelle prossime ore si sottoporrà ai consueti controlli medici prima di firmare il contratto con il suo nuovo club. Arrivato a bordo di un'auto con i vetri oscurati, il calciatore, che indossa pantaloni e giacca in jeans e maglia bianca, ha salutato i presenti e poi ha rivolto un pensiero ai tifosi bianconeri: "Grazie di tutto".
Douglas Luiz a caccia di riscatto dopo il flop alla Juve
Un'operazione che fa felice in primis la società, che grazie alle cifre e alla formula eviterà di registrare a bilancio una minusvalenza, oltre a sbloccare il mercato delle uscite, e poi anche il calciatore, reduce da una stagione deludente a Torino e fuori dal progetto tecnico di Igor Tudor. Il ritorno in Inghilterra, dove si era messo in mostra con l'Aston Villa tanto da ricevere la chiamata della Signora la scorsa estate, potrebbe dargli nuova energia e rilanciare le sue ambizioni in vista del Mondiale: l'ultima apparizione in Nazionale risale a luglio 2024, ma se dovesse riuscire a ritrovare i suoi standard potrebbe convincere Ancelotti a portarlo con sè.