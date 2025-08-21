Douglas Luiz saluta i tifosi Juve e va al Nottingham Forest: "Grazie a tutti"

TORINO - L'avventura di Douglas Luiz alla Juve è giunta al capolinea: la società bianconera e il Nottingham Forest hanno infatti raggiunto l'accordo per il ritorno del centrocampista brasiliano in Premier League con la formula del prestito oneroso a 2,5 milioni e l’obbligo di riscatto, legato a semplici condizioni, fissato a 30 milioni di euro. Il classe '98 ha già raggiunto l'Aeroporto di Torino Caselle per prendere il volo che lo porterà in Inghilterra dove nelle prossime ore si sottoporrà ai consueti controlli medici prima di firmare il contratto con il suo nuovo club. Arrivato a bordo di un'auto con i vetri oscurati, il calciatore, che indossa pantaloni e giacca in jeans e maglia bianca, ha salutato i presenti e poi ha rivolto un pensiero ai tifosi bianconeri: "Grazie di tutto".