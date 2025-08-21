Ira Tudor: "Pazzia giocare con il mercato aperto. Colpi Juve? Chiunque vorrebbe…"

Igor Tudor è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, rilasciando alcune dichiarazioni prima dell'esordio stagionale in campionato contro il Parma del debuttante Cuesta . Il tecnico della Juventus , sulla finestra di mercato ancora aperta , ha dichiarato: "Sinceramente ho guardato poco queste informazioni che circolano, perché sennò diventi matto riguardo questa cosa che il mercato è ancora aperto: si inizia a giocare ed è una cosa che abbiamo commentato tutti e che non va bene e non si può cambiare purtroppo".

Le parole di Tudor

Tudor ha aggiunto: "C’è da poco da dire, è una pazzia. Va accettata, tutti gli allenatori impazziscono per questa cosa qui, non piace perché ti toglie delle certezze e ti dà insicurezza. Aspetti e non aspetti. E ti porta via da quello che è fondamentale, ovvero la concentrazione sul tuo lavoro, il lavoro quotidiano con i giocatori che hai a disposizione e che sono presenti. Però è così e va accettata sperando che si cambi, almeno una cosa normale sarebbe stata che almeno la settimana prima che inizi il campionato si chiuda al mercato. No, invece si inizia con due settimane e il mercato ancora aperto. Quello che sarà sarà, ogni allenatore vuole avere giocatori più forti possibili, a volte si può, a volte non si può. Va accettata questa cosa, concentrandosi sul campo e su quello che si ha a disposizione".