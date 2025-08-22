"Quando ho sentito Locatelli ho pensato le stesse cose. Juve, ho imparato questo"

Nei suoi sogni di bambina e tifosa bianconera non c’era quello di diventare capitana della Juventus. «Non mi sarei mai aspettata neanche di giocare con questa maglia!». E allora per spiegare cosa significhi quella fascia, che il club le ha messo al braccio durante l’estate, Rosucci prende in prestito le parole del collega Manuel Locatelli che veste la stessa identica fascia con gli uomini: «Quando, nel giorno dell’amichevole in famiglia contro la Next Gen, allo Stadium, ha detto “Essere capitano della propria squadra del cuore è qualcosa di inimmaginabile” ho pensato che vale lo stesso per me». Un traguardo inimmaginabile, quindi, ma quanto mai meritato. Perché lei della Juventus Women è sempre stata un punto fermo. Un amore nemmeno per un minuto messo in discussione, un cammino che lei ha nelle gambe e nel cuore e che va ben oltre la sua carriera di calciatrice.
Martina Rosucci, oggi con la sfida al Parma per la Serie A Women’s Cup inizia ufficialmente la stagione. Quella fascia ha cambiato qualcosa?
«Nulla! In questi anni penso di aver sempre dato tutto per essere uno dei punti di riferimento. Sono felice di questo riconoscimento e vorrei dire grazie al direttore Braghin perché quando l’ha annunciato alla squadra ha detto “Per me lei è la Juventus” e se io lo sono è perché lui più di tutti mi ha insegnato che cos’è la Juventus».
Che cosa le ha detto Gama?
«Non appena l’ho saputo, lei è stata la prima persona che ho videochiamato. Prima di mamma e papà. Volevo fosse la prima ad avere questa notizia: vedere la sua felicità mi ha emozionata, le ho detto che mi sarei spesso rivolta a lei, ma ha subito risposto “Non ne avrai bisogno, perché lo stai già facendo da anni”. Non voglio emularla, perché è impossibile: lei è “Il Cap”. Della Juve, dell’Italia, di una generazione. Infatti quando qualcuno mi chiama “Cap” io rispondo “Va bene Marti”».
Alle sue spalle può contare su un bel tridente di vice capitane.
«Non direi alle mie spalle, in realtà. Bonansea, Girelli e Salvai hanno caratteristiche da leader e sono tre persone che hanno sempre scelto la Juventus. Ceci e Barbara sono qui dal primo giorno come me, siamo rimaste solo noi tre. E Cri è come se lo fosse. Condividerò con loro qualsiasi cosa».
"Scudetto, io d'accordo con Braghin"
Per la prima sarete impegnate su ben cinque fronti: c’è un percorso a cui tenete più di tutti?
«Giocheremo ogni partita di ogni competizione per vincere, ma se devo dirne uno è lo scudetto, anche perché confermarsi è sempre più difficile e questo dà ancora più valore al trofeo. La Champions è qualcosa che vogliamo aggiungere, perché lo scorso anno ci ha dato tantissimo inizialmente e la realtà è che anche il girone ci ha dato buoni segnali».
Le piace la nuova formula mutuata dal maschile?
«Mi piace perché affrontiamo più squadre in partita secca e questo cambia il piano gara e rende la competizione più imprevedibile. E mi piacerà ancora di più se riusciremo a passare il girone, ovviamente».
Braghin ha detto che, per lo scudetto, non siete le favorite: è d’accordo?
«Sono d’accordo nel senso che non posso dire che siamo favorite, solo che giocheremo sempre per vincere. In questa nuova formula a 12 squadre gli scontri diretti valgono di più e questo significa un campionato più equilibrato: l’Inter si è rinforzata, sappiamo quanto una novità come sta vivendo la Roma possa rinnovare l’entusiasmo, il Milan ha dato continuità a un ciclo importante, la Fiorentina ha tante scandinave che riescano sempre a incidere nel nostro campionato».
Montemurro l’aveva inventata difensore centrale, con Canzi l’abbiamo vista anche tornare a centrocampo: c’è un ruolo che preferisce?
«È vero, l’intuizione di Montemurro è stata corretta e mi ha fatto scoprire un ruolo che mi piace molto. La verità è che al mister ho detto “Usami dove ti serve”, mi piace troppo quello che faccio quindi non ho una preferenza. Purché non sia sulle fasce, dove non spicco per velocità, ma quelle zone nevralgiche dove posso iniziare o “passare” il gioco mi piacciono allo stesso modo».
Come ha vissuto queste emigrazioni di italiane all’estero che hanno fortemente riguardato la Juve negli ultimi mesi?
«Caruso, Boattin e Cantore hanno dato tutto per questa maglia e quindi per quanto mi possa dispiacere, umanamente e calcisticamente, non c’è altro da fare che un grande in bocca al lupo e sperare che le cose vadano bene. Penso anche che questa sia una vittoria per il club e per Braghin che le ha prese minorenni e qui alla Juve le ha fatte crescere. Se hanno avuto la sensazione di voler fare qualcosa di diverso è giusto che la seguano, a me la Juve ha insegnato che qui si va avanti con le persone per cui il club è la priorità. Certo, mi piacerebbe che prima o poi la Juve diventasse la squadra in cui restare o una destinazione che si sceglie per arrivare al top»
È questo il suo sogno da capitana?
«Uno. L’altro è alzare un trofeo, anzi direi più di uno. E poi ho un pensiero: mi piacerebbe che tutto quello che non riuscirò a raggiungere da calciatrice lo potrò raggiungere qui in un’altra veste, quella di allenatrice. Anzi non è un pensiero, è proprio un obiettivo».
Zamanian: "La Juve è stata una casa"
Ad attendere le Women nel primo impegno ufficiale della stagione c’è il neo promosso – e con un ambizioso progetto – Parma. Il cui gioco passa anche e molto dai piedi di una “vecchia” conoscenza di Vinovo, Annahita Zamanian. Che in bianconero, da gennaio 2020 all’estate 2023, ha vinto tre scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe. Qualità tecniche indiscusse a cui, però, non è mai stata garantita grande continuità di minutaggio. Ma questo non ha inciso sul suo legame con quei colori. «La Juve è stata una casa, un posto dove sono arrivata bambina e sono andata via donna e calciatrice. Sarò sempre molto grata al club. Se potessi tornare indietro magari farei scelte diverse, ma non ho rimpianti: ho provato a cambiare per trovare più spazio, ma questo conta poco se poi l’ambiente non è quello ideale».
A Parma ha trovato l’ambiente ideale?
«Assolutamente, nonostante a gennaio sia “scesa” in Serie B, ho trovato una professionalità e un ambiente da Serie A: sono entrata a far parte di un gruppo forte con tante ambizioni e che aveva un obiettivo molto chiaro, quello della vittoria. È stato molto bello per me poter respirare a pieni polmoni quella sensazione di stare in una squadra che lotta sempre per vincere, mi ha permesso di ritrovare la felicità di giocare a calcio, nel ruolo di trequartista o mezz’ala che sono quelli in cui posso esprimermi al meglio».
Cosa deve aspettarsi la Juve?
«Una squadra umile e con grande rispetto dell’avversario, ma anche un gruppo che sa esprimere un buon gioco e che ha la consapevolezza del proprio valore: a differenza loro noi siamo all’inizio di un percorso, diciamo che l’obiettivo nei prossimi 4/5 anni è di arrivare a essere quello che la Juve è oggi».
E l’obiettivo stagionale?
«Da neopromossa, la salvezza. Abbiamo buone qualità e il tecnico Valenti ci lascia libere di esprimerci e di interpretare la sua ottima idea di calcio. Siamo solo all’inizio, ma è bello pensare di far parte di un progetto che sta iniziando a prendere forma».
La scelta di aprire il Tardini è importante, come la presenza allo stadio del presidente Krause che arriverà appositamente dagli States.
«Un regalo per noi, per la Juve, per tutto il calcio femminile. Il modo migliore per inaugurare questo nuovo torneo. Ho giocato due volte lì, mi sono venuti in mente bei ricordi».
Nei suoi sogni di bambina e tifosa bianconera non c’era quello di diventare capitana della Juventus. «Non mi sarei mai aspettata neanche di giocare con questa maglia!». E allora per spiegare cosa significhi quella fascia, che il club le ha messo al braccio durante l’estate, Rosucci prende in prestito le parole del collega Manuel Locatelli che veste la stessa identica fascia con gli uomini: «Quando, nel giorno dell’amichevole in famiglia contro la Next Gen, allo Stadium, ha detto “Essere capitano della propria squadra del cuore è qualcosa di inimmaginabile” ho pensato che vale lo stesso per me». Un traguardo inimmaginabile, quindi, ma quanto mai meritato. Perché lei della Juventus Women è sempre stata un punto fermo. Un amore nemmeno per un minuto messo in discussione, un cammino che lei ha nelle gambe e nel cuore e che va ben oltre la sua carriera di calciatrice.
Martina Rosucci, oggi con la sfida al Parma per la Serie A Women’s Cup inizia ufficialmente la stagione. Quella fascia ha cambiato qualcosa?
«Nulla! In questi anni penso di aver sempre dato tutto per essere uno dei punti di riferimento. Sono felice di questo riconoscimento e vorrei dire grazie al direttore Braghin perché quando l’ha annunciato alla squadra ha detto “Per me lei è la Juventus” e se io lo sono è perché lui più di tutti mi ha insegnato che cos’è la Juventus».
Che cosa le ha detto Gama?
«Non appena l’ho saputo, lei è stata la prima persona che ho videochiamato. Prima di mamma e papà. Volevo fosse la prima ad avere questa notizia: vedere la sua felicità mi ha emozionata, le ho detto che mi sarei spesso rivolta a lei, ma ha subito risposto “Non ne avrai bisogno, perché lo stai già facendo da anni”. Non voglio emularla, perché è impossibile: lei è “Il Cap”. Della Juve, dell’Italia, di una generazione. Infatti quando qualcuno mi chiama “Cap” io rispondo “Va bene Marti”».
Alle sue spalle può contare su un bel tridente di vice capitane.
«Non direi alle mie spalle, in realtà. Bonansea, Girelli e Salvai hanno caratteristiche da leader e sono tre persone che hanno sempre scelto la Juventus. Ceci e Barbara sono qui dal primo giorno come me, siamo rimaste solo noi tre. E Cri è come se lo fosse. Condividerò con loro qualsiasi cosa».