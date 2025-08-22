"Quando ho sentito Locatelli ho pensato le stesse cose. Juve, ho imparato questo"

Nei suoi sogni di bambina e tifosa bianconera non c’era quello di diventare capitana della Juventus. «Non mi sarei mai aspettata neanche di giocare con questa maglia!». E allora per spiegare cosa significhi quella fascia, che il club le ha messo al braccio durante l’estate, Rosucci prende in prestito le parole del collega Manuel Locatelli che veste la stessa identica fascia con gli uomini: «Quando, nel giorno dell’amichevole in famiglia contro la Next Gen, allo Stadium, ha detto “Essere capitano della propria squadra del cuore è qualcosa di inimmaginabile” ho pensato che vale lo stesso per me». Un traguardo inimmaginabile, quindi, ma quanto mai meritato. Perché lei della Juventus Women è sempre stata un punto fermo. Un amore nemmeno per un minuto messo in discussione, un cammino che lei ha nelle gambe e nel cuore e che va ben oltre la sua carriera di calciatrice.



Martina Rosucci, oggi con la sfida al Parma per la Serie A Women’s Cup inizia ufficialmente la stagione. Quella fascia ha cambiato qualcosa?

«Nulla! In questi anni penso di aver sempre dato tutto per essere uno dei punti di riferimento. Sono felice di questo riconoscimento e vorrei dire grazie al direttore Braghin perché quando l’ha annunciato alla squadra ha detto “Per me lei è la Juventus” e se io lo sono è perché lui più di tutti mi ha insegnato che cos’è la Juventus».



Che cosa le ha detto Gama?

«Non appena l’ho saputo, lei è stata la prima persona che ho videochiamato. Prima di mamma e papà. Volevo fosse la prima ad avere questa notizia: vedere la sua felicità mi ha emozionata, le ho detto che mi sarei spesso rivolta a lei, ma ha subito risposto “Non ne avrai bisogno, perché lo stai già facendo da anni”. Non voglio emularla, perché è impossibile: lei è “Il Cap”. Della Juve, dell’Italia, di una generazione. Infatti quando qualcuno mi chiama “Cap” io rispondo “Va bene Marti”».



Alle sue spalle può contare su un bel tridente di vice capitane.

«Non direi alle mie spalle, in realtà. Bonansea, Girelli e Salvai hanno caratteristiche da leader e sono tre persone che hanno sempre scelto la Juventus. Ceci e Barbara sono qui dal primo giorno come me, siamo rimaste solo noi tre. E Cri è come se lo fosse. Condividerò con loro qualsiasi cosa».