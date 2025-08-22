Juve Women, nuovo esordio e solite firme: Girelli e Bonansea piegano un ostico Parma

È iniziata oggi l'avventura della Juventus nella Serie A Women's Cup, e l'esordio si può ritenere decisamente positivo. Le bianconere hanno, infatti, messo ko il Parma, grazie alle reti della solita Cristiana Girelli - autrice del gol del vantaggio che ha aperto le marcature - e della subentrata Barbara Bonansea, la quale ha fatto registrare il suo ingresso in campo al 61' sostituendo la spagnola Estela Carbonell, ponendo la parola fine sul match. Le bianconere di Massimiliano Canzi si assicurano, così, il primato momentaneo del Gruppo A - composto, tra le altre, da Napoli e Lazio -, in attesa della sfida tra le partenopee e le biancocelesti, in programma domani sera alle 20:30 allo stadio Mirko Fersini di Roma. Hanno esordito con una vittoria anche l'Inter di Gianpiero Piovani e la Roma di Luca Rossettini, rispettivamente contro Genoa, nel Gruppo B, e Ternana, nel Gruppo C.
Girelli onnipresente, Bonansea entra e segna: il resoconto
In casa del Parma a vincere è la Juventus, ma il vento non ha soffiato sempre in direzione delle bianconere. Il match è, infatti, stato caratterizzato da una costante offensiva delle emiliane, capaci di creare molteplici occasioni da gol senza riuscire però a sfruttarle. Dalla mancanza di freddezza sottoporta delle gialloblù, si arriva al gol del vantaggio della Juventus, siglato dalla solita Cristiana Girelli con un gran colpo di testa al 42'. Il neopromosso Parma ha, ad ogni modo, cercato di mettere in difficoltà più volte le campionesse in carica, mettendo in campo qualità, sia individuali che collettive, di tutto rispetto. Ad indirizzare l'esito del match definitivamente a favore delle bianconere, ci ha pensato infine Barbara Bonansea, che ha chiuso i giochi dalla panchina: serpentina in area di rigore e tocco sotto delicato che stende le neopromosse gialloblu, autrici di un'ottima prestazione.