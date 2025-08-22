Juve Women, nuovo esordio e solite firme: Girelli e Bonansea piegano un ostico Parma

È iniziata oggi l'avventura della Juventus nella Serie A Women's Cup, e l'esordio si può ritenere decisamente positivo. Le bianconere hanno, infatti, messo ko il Parma, grazie alle reti della solita Cristiana Girelli - autrice del gol del vantaggio che ha aperto le marcature - e della subentrata Barbara Bonansea, la quale ha fatto registrare il suo ingresso in campo al 61' sostituendo la spagnola Estela Carbonell, ponendo la parola fine sul match. Le bianconere di Massimiliano Canzi si assicurano, così, il primato momentaneo del Gruppo A - composto, tra le altre, da Napoli e Lazio -, in attesa della sfida tra le partenopee e le biancocelesti, in programma domani sera alle 20:30 allo stadio Mirko Fersini di Roma. Hanno esordito con una vittoria anche l'Inter di Gianpiero Piovani e la Roma di Luca Rossettini, rispettivamente contro Genoa, nel Gruppo B, e Ternana, nel Gruppo C.