Juve, la probabile formazione contro il Parma: Tudor riparte tra novità e dubbi

Thuram in mediana, subito Joao Mario

Thuram è il cuore pulsante del centrocampo e nessuno può insidiarlo. A guidare la mediana insieme a lui dovrebbe esserci Locatelli: il capitano della Juve è leggermente in ballottaggio con Koopmeiners, che è stato provato nella linea a due nelle ultime partite estive, ma il centrocampista italiano è in vantaggio. Sulla sinistra Cambiaso è destinato a scendere in campo dal primo minuto: l'esterno sembra sia ritornato ai livelli pre infortunio alla caviglia ed è una risorsa importante per Tudor, viste le sua doti tecniche e le qualità nel palleggio, oltre agli inserimenti. Nel versante opposto Joao Mario, dopo aver convinto contro il Borussia Dortmund e l'Atalanta, dovrebbe giocare titolare, considerate anche le voci di mercato intorno a Nico Gonzalez.