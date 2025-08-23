Tudor: "Alla Juve non tutto perfetto. Mercato, sanno che penso". Sveglia Miretti e sorpresa capitani

Ci siamo, la nuova stagione ha inizio. Per la Juve domani sera all' Allianz Stadium l'esordio nella Serie A 2025/26, davanti al proprio pubblico. Di fronte, a contendere i 3 punti, ci sarà il Parma del neo tecnico Carlos Cuesta . L'allenatore gialloblù in sala stampa ha presentato la sfida contro la squadra di Igor Tudor , spiegando cosa si aspetta domani in campo dall'avversario e rievocando il suo passato bianconero . A poche ore di distanza a prendere la parola in conferenza è stato proprio l'allenatore juventino , per le prime sensazioni in vista del nuovo campionato. In attesa di capire cosa potrà succedere in questa ultima settimana di calciomercato, coesistenza su cui Tudor si è espresso chiaramente (e negativamente) già nelle scorse ore.

Tudor tra il Parma e i capitani Juve

Queste le dichiarazioni di Tudor in sala stampa, a partire dalle emozioni della vigilia: "Sono belle, mi piace quando c'è qualcosa in palio. Non mi piacciono preparazione o partite amichevoli, non vedo l'ora che si parta domani. Abbiam lavorato bene, squadra motivata: vogliamo partire bene in una gara importante e davanti al nostro pubblico. Le sensazioni sono positive".

Su Koopmeiners e Locatelli, con quest'ultimo che ha rifiutato l'Arabia: "Di Koop ho parlato, ha fatto una bella partita nell'amichevole a Bergamo. Giocatore importante per noi, son sicuro che farà una bella stagione: di lui si è parlato tanto, anche troppo, ma capisco. Su Manu: sono contento che sia qui con noi, è un capitano, parte lui capitano. Ho deciso che Bremer sarà il vice capitano, poi Yildiz, c'è Thuram e infine Gatti. C'è questo gruppo di capitano, ho condiviso con società e gruppo queste decisioni: sono queste le gerarchie, visto che l'anno scorso si è parlato tanto tra di voi, quest'anno si parte così".

Bremer, David e l'attacco

E a proposito del vice capitano Bremer, che torna dopo un lungo infortunio: "Conosciamo i suoi valori in campo e fuori, va tutto come programmato, come già detto è a un buon livello che gli basta per giocare, e domani gioca. Poi serviranno un paio di partite non solo a lui ma a tutta la squadra: la preparazione è stata cortina, ma stiamo bene e domani faremo una bella gara".

Dalla difesa all'attacco, ed in particolare su David, Yildiz e Conceicao: sono questi che han dato maggiori garanzie nella pre season? "Si sono mossi bene, è mancata un po' di freschezza in questa preparazione: anche facendo due belle vittorie io mi aspetto qualcosa di più con l'arrivo di maggiore freschezza. Dobbiamo saper attaccare con più giocatori possibili senza perdere equilibrio e prendere contropiede. Si lavora sempre più su quell'aspetto, quello difensivo, che è il più difficile da allenare. Ci sono cose che vanno abbastanza bene, col tempo le connessioni saranno migliori, chiaramente bisogna stare sempre sul pezzo per migliorare". In particolare su David: "Buon giocatore, molto concentrato e applicato, questo mi piace negli attaccanti che quando gli dici una cosa una volta la fanno. In area si muove bene, è sempre pericoloso: son contento di lui, un ragazzo perbene, un professionista".