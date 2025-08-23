David e l'euforia Juve: "Tudor ci sta provando, io ho un solo obiettivo. Yildiz? Stiamo..."

C'è grande attesa da parte dei tifosi, e anche degli addetti ai lavori, di vedere Jonathan David con la maglia della Juventus in una gara ufficiale . La sfida contro il Parma segnerà il suo debutto ufficiale in bianconero, dopo un ottimo pre campionato nelle amichevoli. La rete contro l'Atalanta, nella gara giocata a Bergamo una settimana fa, è soltanto un assaggio del suo repertorio e il classe 2000 vuole stupire alla sua prima stagione in Italia. L’attaccante canadese, arrivato a parametro zero dopo la fine del suo contratto con il Lilla , è stato scelto come nuovo punto di riferimento dell’attacco della Juve sotto la guida di Igor Tudor . Alla vigilia dell’esordio, il canadese racconta le sue prime sensazioni in vista dl debutto all'Allianz Stadium.

David e l'aiuto di Tudor

L'attaccante racconta subito il suo rapporto con il tecnico: "Ho un bel rapporto con lui, sta provando a parlarmi, ad aiutarmi il più possibile e a chiedermi ciò che vuole da me". E sull'impatto con il mondo Juve: "Sta andando tutto bene, l'approccio è stato positivo e sto conoscendo tutto il gruppo e lo staff". Poi sul match contro l'Atalanta: "È stato un ottimo test contro una squadra molto forte in Serie A. Una buona gara per iniziare la nuova stagione". Da queste prime parole a Dazn già si capisce la determinazione e la voglia di David di indossare la maglia bianconera nel massimo campionato italiano.

Gli obiettivi e gli elogi a Yildiz

L'attaccante canadese poi prosegue parlando dei suoi obiettivi: "Senza dubbio è quello di migliorare il più possibile". Poi gli elogi su Yildiz: "Yildiz è un ottimo giocatore e anche una bella persona. Abbiamo iniziato a giocare insieme da poco, ma stiamo affinando la nostra intesa sul campo". A chiudere David esterna tutta la sua voglia di iniziare questa nuova avventura: "Non vedo l’ora di giocare all’Allianz Stadium. Credo di poter portare la mia capacità di lavorare duro e essere aperto con i compagni lavorando bene con tutti e dare il meglio per la Juventus".

