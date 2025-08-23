David e l'euforia Juve: "Tudor ci sta provando, io ho un solo obiettivo. Yildiz? Stiamo..."

C'è grande attesa da parte dei tifosi, e anche degli addetti ai lavori, di vedere Jonathan David con la maglia della Juventus in una gara ufficiale. La sfida contro il Parma segnerà il suo debutto ufficiale in bianconero, dopo un ottimo pre campionato nelle amichevoli. La rete contro l'Atalanta, nella gara giocata a Bergamo una settimana fa, è soltanto un assaggio del suo repertorio e il classe 2000 vuole stupire alla sua prima stagione in Italia. L’attaccante canadese, arrivato a parametro zero dopo la fine del suo contratto con il Lilla, è stato scelto come nuovo punto di riferimento dell’attacco della Juve sotto la guida di Igor Tudor. Alla vigilia dell’esordio, il canadese racconta le sue prime sensazioni in vista dl debutto all'Allianz Stadium.
David e l'aiuto di Tudor
L'attaccante racconta subito il suo rapporto con il tecnico: "Ho un bel rapporto con lui, sta provando a parlarmi, ad aiutarmi il più possibile e a chiedermi ciò che vuole da me". E sull'impatto con il mondo Juve: "Sta andando tutto bene, l'approccio è stato positivo e sto conoscendo tutto il gruppo e lo staff". Poi sul match contro l'Atalanta: "È stato un ottimo test contro una squadra molto forte in Serie A. Una buona gara per iniziare la nuova stagione". Da queste prime parole a Dazn già si capisce la determinazione e la voglia di David di indossare la maglia bianconera nel massimo campionato italiano.
Gli obiettivi e gli elogi a Yildiz
L'attaccante canadese poi prosegue parlando dei suoi obiettivi: "Senza dubbio è quello di migliorare il più possibile". Poi gli elogi su Yildiz: "Yildiz è un ottimo giocatore e anche una bella persona. Abbiamo iniziato a giocare insieme da poco, ma stiamo affinando la nostra intesa sul campo". A chiudere David esterna tutta la sua voglia di iniziare questa nuova avventura: "Non vedo l’ora di giocare all’Allianz Stadium. Credo di poter portare la mia capacità di lavorare duro e essere aperto con i compagni lavorando bene con tutti e dare il meglio per la Juventus".
