Juve, la probabile formazione contro il Parma: le novità e i dubbi di Tudor

Il conto alla rovescia per la prima stagionale della Juventus è iniziato. Il mercato ancora non è terminato e qualche pedina potrebbe arrivare nelle mani di Tudor, ma contro il Parma dovrà partire con il piede giusto, sfruttando il blocco della passata stagione e i nuovi innesti, oltre a rientri importanti come quelli di Bremer. I bianconeri per dare un segnale alle rivali della Serie A non possono steccare la prima partita all'Allianz Stadium. Le ultime gare amichevoli del pre campionato hanno dato bei segnali all'allenatore, che ha in mente un undici di partenza, con qualche piccolo ballottaggio da sciogliere nelle ultime ore. La Vecchia Signora affronterà una squadra molto cambiata, ma guidata da un tecnico giovanissimo e con un passato in bianconero e non dovrà sottovalutare l'impegno. Questa la lista dei convocati.
Di Gregorio certezza, dubbi in difesa
Tra i pali non ci sono dubbi e ci sarà Di Gregorio, che da poco ha cambiato anche numero di maglia. Il portiere italiano sembra aver trovato fiducia e nel Mondiale per Club ha dimostrato di avere le qualità per stare nella Juve. Nel 3-4-2-1 di Tudor la linea di difesa dovrebbe essere composta da Kalulu, Bremer e Kelly (in ballottaggio con Gatti), con il brasiliano che tornerebbe così a giocare in Serie A dopo l'ultima partita disputata il 28 settembre 2024 contro il Genoa.
Thuram in mediana, subito Joao Mario
Thuram è il cuore pulsante del centrocampo e nessuno può insidiarlo. A guidare la mediana insieme a lui dovrebbe esserci Locatelli: il capitano della Juve resta però in ballottaggio con Koopmeiners, che è stato provato nella linea a due nelle ultime partite estive, ma il centrocampista italiano è in vantaggio. Sulla sinistra Cambiaso è destinato a scendere in campo dal primo minuto: l'esterno sembra sia ritornato ai livelli pre infortunio alla caviglia ed è una risorsa importante per Tudor, viste le sua doti tecniche e le qualità nel palleggio, oltre agli inserimenti. Nel versante opposto Joao Mario, dopo aver convinto contro il Borussia Dortmund e l'Atalanta, dovrebbe giocare titolare, considerate anche le voci di mercato intorno a Nico Gonzalez.
Yildiz stella, David bomber Juve
In attacco zero esperimenti, si riparte con i due trequartisti e una punta, proprio come nelle ultime partite della scorsa stagione di Serie A e come visto al Mondiale per Club e nelle amichevoli estive. La punta sarà il neo acquisto David, che contro l'Atalanta ha già lasciato la sua firma con un bel gol in rovesciata. Dietro il canadese ci sarà la stella Yildiz, ormai leader tecnico della squadra: da lui passano le giocate dei bianconeri. A fargli compagnia dovrebbe esserci Conceicao, con la Vecchia Signora che ha deciso di puntare sul suo estro e le sue capacità nel puntare l'uomo.
Juventus (3-4-2-1), probabile formazione: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.
