Per la Juve Locatelli fa davvero le cose per bene

In fondo, tutto si tiene, perché, nel nome della Juve, Locatelli è uno che fa davvero le cose per bene. D'altra parte, non porterebbe la fascia di capitano, fra gli altri indossata da Boniperti, Sivori, Salvadore, Furino, Scirea, Roberto Baggio, Vialli, Conte, Del Piero, Buffon, Chiellini. Per dire. Tre mesi fa, a Venezia, Manuel, 27 anni, bianconero dal 18 agosto 2021, un mese e una settimana dopo essere diventato campione d'Europa