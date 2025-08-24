David-Yildiz, scintille di nuova Juve: la carica di Jonathan, Kenan sempre più centrale

David e l'ottimo rapporto con Yildiz

Ora, invece, no. Ora la sua pedina è stata posizionata al centro del campo e del gioco, a ridosso della punta, lì dove si può incidere con puntualità e continuità. Lì dove si può innescare tutto il potenziale offensivo della squadra, in un certo senso accresciuto con l’approdo a Torino di David. Per carità: per segnare, Vlahovic, ha sempre segnato, pur collezionando al contempo eclatanti occasioni fallite. Ma il canadese è subito apparso, più del serbo, a proprio agio nella manovra della squadra. Nelle connessioni, nelle intuizioni. «Ho iniziato da poco a giocare insieme a Yildiz, ma stiamo già affinando una bella intesa: è un ottimo giocatore, oltre che una bella persona», ha reclamizzato il nuovo asse lo stesso Iceman alla vigilia del Parma. Occasione in cui cercherà il primo gol ufficiale con la maglia della Juve, dopo essersi sbloccato nella “prova generale” di una settimana fa in casa dell’Atalanta. «Il mio inserimento sta procedendo bene: credo che l’approccio sia stato positivo, ora inizio a conoscere meglio gruppo e staff - ha proseguito David -. E, poi, con Tudor ho un ottimo rapporto: parliamo tanto, mi aiuta il più possibile e mi spiega quello che vuole da me. Quello con l’Atalanta è stato un ottimo test contro una squadra molto forte della Serie A: un buon modo per avvicinarsi alla nuova stagione. Il mio obiettivo? Migliorare il più possibile, non vedo l’ora di scendere in campo allo Stadium». I riflettori, questa sera, saranno puntati su di lui. Sul numero nove, almeno in pectore, e sul numero dieci, di talento e di fatto. David e Yildiz: la nuova “connessione” deputata a illuminare la Juve che verrà. Già da questa sera.