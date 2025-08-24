David-Yildiz, scintille di nuova Juve: la carica di Jonathan, Kenan sempre più centrale

TORINO - Una Juve da dieci. O, al limite, una Juve da nove. D’accordo: contano il collettivo, lo spirito, l’abnegazione, il sempre citato dna bianconero. Ma, poi, serve la scintilla. Per scaldare i cuori, per scardinare le difese. E, allora, la Juve che inaugura questa sera la propria stagione, nella cornice di uno Stadium esaurito in ogni ordine di posto, si affida anche e soprattutto al talento di Kenan Yildiz e al veleno di Jonathan David. Il dieci e il nove, appunto, e poco importa se non c’è totale coincidenza con i numeri impressi sulle loro schiene. Già, la vivida sensazione è che le fortune di questa squadra dipendano in una qual misura dalla definitiva consacrazione del genietto turco e dall’impatto sul calcio italiano del glaciale bomber canadese. I più attesi, in questa serata di fine estate, di fronte a quel Parma che evoca il dolce ricordo dell’analogo avvio di stagione nell’anno dello scudetto “degli invincibili”: correva il 2011, in panchina sedeva Conte e la partita con i ducali terminò con un convincente 4-1. E un convincente successo è quanto domanda alla “prima” il popolo bianconero, a cui la carica di Tudor e il conforto dei prestigiosi scalpi di Borussia e Atalanta nel pre-campionato hanno restituito entusiasmo a sufficienza per garantire quel “sold out” che, all’Allianz, è ormai regola ben più che eccezione.
Kenan al centro del villaggio e l'investitura di Tudor
Yildiz, allora, si diceva. Il volto del nuovo corso bianconero, l’immagine di una Juve che vuole tornare agli abituali fasti attraverso un progetto giovane e ricco di talento. Il turco di Ratisbona, non a caso, è sempre più al centro del villaggio. Con l’iconico numero dieci stampato sulla maglietta. Con un lauto rinnovo che deve solo essere annunciato. E, ora, anche con quei gradi di leader che, a vent’anni tondi tondi, Tudor si è affrettato ieri a riconoscergli. Inserendolo, a tutti gli effetti, nella gerarchia che sentenzierà sul capitano della squadra: Locatelli, Bremer, Yildiz, soltanto poi Thuram e Gatti. Il Mondiale per Club, ideale anello di congiunzione tra la scorsa stagione e quella che rintoccherà questa sera, ha raccontato quanto il “canterano” sia già diventato prezioso per i compagni e per il tecnico. Imprescindibile, quasi. La base di partenza è rappresentata dai 12 gol e 9 assist dell’ultima annata, mica noccioline, per quanto i freddi numeri non contribuiscano appieno a pesare l’apporto del turco di Ratisbona e per quanto metà campionato l’avesse trascorso a spolmonarsi da terzino aggiunto lì sulla corsia di sinistra.
David e l'ottimo rapporto con Yildiz
Ora, invece, no. Ora la sua pedina è stata posizionata al centro del campo e del gioco, a ridosso della punta, lì dove si può incidere con puntualità e continuità. Lì dove si può innescare tutto il potenziale offensivo della squadra, in un certo senso accresciuto con l’approdo a Torino di David. Per carità: per segnare, Vlahovic, ha sempre segnato, pur collezionando al contempo eclatanti occasioni fallite. Ma il canadese è subito apparso, più del serbo, a proprio agio nella manovra della squadra. Nelle connessioni, nelle intuizioni. «Ho iniziato da poco a giocare insieme a Yildiz, ma stiamo già affinando una bella intesa: è un ottimo giocatore, oltre che una bella persona», ha reclamizzato il nuovo asse lo stesso Iceman alla vigilia del Parma. Occasione in cui cercherà il primo gol ufficiale con la maglia della Juve, dopo essersi sbloccato nella “prova generale” di una settimana fa in casa dell’Atalanta. «Il mio inserimento sta procedendo bene: credo che l’approccio sia stato positivo, ora inizio a conoscere meglio gruppo e staff - ha proseguito David -. E, poi, con Tudor ho un ottimo rapporto: parliamo tanto, mi aiuta il più possibile e mi spiega quello che vuole da me. Quello con l’Atalanta è stato un ottimo test contro una squadra molto forte della Serie A: un buon modo per avvicinarsi alla nuova stagione. Il mio obiettivo? Migliorare il più possibile, non vedo l’ora di scendere in campo allo Stadium». I riflettori, questa sera, saranno puntati su di lui. Sul numero nove, almeno in pectore, e sul numero dieci, di talento e di fatto. David e Yildiz: la nuova “connessione” deputata a illuminare la Juve che verrà. Già da questa sera.
