Juve-Parma, i convocati di Tudor per l'esordio: ci sono Nico Gonzalez e Vlahovic

La Juventus ospita il Parma nell'incontro valido per la prima giornata di campionato. Un appuntamento in programma alle ore 20.45 di domenica 24 agosto allo Stadium di Torino, e che vede inoltre le due formazioni affrontarsi per quinta volta all'esordio in Serie A. I bianconeri si presentano all'appuntamento reduci dal successo in amichevole contro l'Atalanta (e prima ancora contro il Borussia Dortmund). I Ducali invece hanno già debuttato in stagione con la vittoria interna sul Pescara al primo turno di Coppa Italia. Nel mentre, Igor Tudor ha stilato la lista dei convocati per la sfida contro la formazione di Carlos Cuesta. Tra loro, anche Dusan Vlahovic e Nico Gonzalez, due dei nomi più caldi del mercato in uscita della Vecchia Signora. Il calendario dei bianconeri prevede poi la sfida contro il Genoa prevista per domenica 31 agosto al Ferraris.
Juve: i convocati di Tudor
Portieri: Di Gregorio, Pinsoglio, Fuscaldo.
Difensori: Bremer, Gatti, Kalulu, Kelly, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Rouhi.
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Kostic, Adzic.
Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Thuram, David.
Parma: i convocati di Cuesta
Portieri: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 31 Suzuki.
Difensori: 60 Amoran, 39 Circati, 15 Delprato, 18 Løvik, 5 Valenti, 14 Valeri.
Centrocampisti: 19 Begić, 10 Bernabé, 8 Estévez, 16 Keita, 24 Ordonez, 65 Plicco, 22 Sorensen.
Attaccanti: 11 Almqvist, 7 Benedyczak, 30 Djurić, 21 Joujou, 9 Pellegrino, 77 Sits.
