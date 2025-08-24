Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Cherubini: "Yildiz 10 Juve, che orgoglio". E Chiellini tiene vivo Kolo Muani

Il Ceo del Parma racconta l'emozione di vedere un prodotto della Next Gen in prima squadra, mentre il dirigente Juve risponde alla domanda sul mercato per il francese
4 min
cherubinichielliniJuve-Parma
Cherubini: "Yildiz 10 Juve, che orgoglio". E Chiellini tiene vivo Kolo Muani © LaPresse
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Obiettivi e nuove sensazioni. Il campionato della Juve comincia all'Allianz c'è subito l'interessante sfida contro il Parma di Carlos Cuesta. Lo spagnolo è anche ex dell'incontro, avendo lavorato con Pedone nell'U17, ma non è l'unico nella serata dello Stadium perché, come lui, anche Cherubini (oggi CEO dei gialloblù) ha vissuto tantissime emozioni con i bianconeri oltre a essere uno degli fautori del progetto Next Gen: "Il mio è stato un bel percorso lungo alla Juve, ma oggi sono concentrato sul Parma e spero di vivere le stesse emozioni vissute a Torino". Da una parte all'altra del campo perché per la Vecchia Signora parla Chiellini e non manca la domanda sul mercato, più precisamente su Kolo Muani

Cherubini, scelta Cuesta e orgoglio Yildiz

Il Ceo del Parma, Cherubini, è intervenuto in diretta su Dazn e ha spiegato i motivi della scelta di Cuesta per la panchina: "Lui è un ragazzo con grandi qualità e siamo felici di avergli dato questa opportunità, ha grande entusiasmo e voglia e ci riempie di orgoglio. Siamo convinti che ha le qualità per portare il Parma a centrare gli obiettivi che abbiamo. Carlos ha avuto un passato con i giovani e conosce le dinamiche per stare con i ragazzi. Il nostro progetto non prescinderà mai dai giovani, ma la parola chiave resta sempre sostenibilità". A chiudere poi ha parlato anche con un pizzico di emozione della Next Gen"L’orgoglio è vedere ragazzi come Kenan che ora ha la 10 della Juve".

Chiellini, l'obiettivo Juve e Kolo Muani

A seguire ha parlato anche Giorgio Chiellini, dirigente bianconero, e anche lui ha spiegato le ambizioni della Juventus: "Credo che abbia parlato bene Tudor ieri. Ha spiegato gli obiettivi. Stiamo lavorando in modo solido e vedremo quali obiettivi potremo raggiungere". Poi un passaggio su Bremer, al rientro dopo l'infortunio al ginocchio della scorsa stagione: "Ci ho parlato, sta acquisendo sicurezza e tranquillità. Se sta bene si è visto che impatto può avere".

A chiudere poi gli è stato chiesto del mercato e nello specifico del possibile arrivo di Kolo Muani: "Se ci sarà occasione di migliorare la squadra lo faremo. Stiamo lavorando bene, va dato merito a Igor che sta lavorando anche sulla testa dei giocatori. Poi sarà il campo a dire dove possiamo arrivare". Nessuna porta chiusa, dunque, ma Chiellini tiene vive le speranze bianconere di poter riabbracciare il francese. 

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve, i migliori video