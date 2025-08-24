Cherubini: "Yildiz 10 Juve, che orgoglio". E Chiellini tiene vivo Kolo Muani

Obiettivi e nuove sensazioni. Il campionato della Juve comincia all'Allianz c'è subito l'interessante sfida contro il Parma di Carlos Cuesta . Lo spagnolo è anche ex dell'incontro, avendo lavorato con Pedone nell'U17, ma non è l'unico nella serata dello Stadium perché, come lui, anche Cherubini (oggi CEO dei gialloblù) ha vissuto tantissime emozioni con i bianconeri oltre a essere uno degli fautori del progetto Next Gen: "Il mio è stato un bel percorso lungo alla Juve, ma oggi sono concentrato sul Parma e spero di vivere le stesse emozioni vissute a Torino". Da una parte all'altra del campo perché per la Vecchia Signora parla Chiellini e non manca la domanda sul mercato, più precisamente su Kolo Muani .

Cherubini, scelta Cuesta e orgoglio Yildiz

Il Ceo del Parma, Cherubini, è intervenuto in diretta su Dazn e ha spiegato i motivi della scelta di Cuesta per la panchina: "Lui è un ragazzo con grandi qualità e siamo felici di avergli dato questa opportunità, ha grande entusiasmo e voglia e ci riempie di orgoglio. Siamo convinti che ha le qualità per portare il Parma a centrare gli obiettivi che abbiamo. Carlos ha avuto un passato con i giovani e conosce le dinamiche per stare con i ragazzi. Il nostro progetto non prescinderà mai dai giovani, ma la parola chiave resta sempre sostenibilità". A chiudere poi ha parlato anche con un pizzico di emozione della Next Gen: "L’orgoglio è vedere ragazzi come Kenan che ora ha la 10 della Juve".

Chiellini, l'obiettivo Juve e Kolo Muani

A seguire ha parlato anche Giorgio Chiellini, dirigente bianconero, e anche lui ha spiegato le ambizioni della Juventus: "Credo che abbia parlato bene Tudor ieri. Ha spiegato gli obiettivi. Stiamo lavorando in modo solido e vedremo quali obiettivi potremo raggiungere". Poi un passaggio su Bremer, al rientro dopo l'infortunio al ginocchio della scorsa stagione: "Ci ho parlato, sta acquisendo sicurezza e tranquillità. Se sta bene si è visto che impatto può avere".

A chiudere poi gli è stato chiesto del mercato e nello specifico del possibile arrivo di Kolo Muani: "Se ci sarà occasione di migliorare la squadra lo faremo. Stiamo lavorando bene, va dato merito a Igor che sta lavorando anche sulla testa dei giocatori. Poi sarà il campo a dire dove possiamo arrivare". Nessuna porta chiusa, dunque, ma Chiellini tiene vive le speranze bianconere di poter riabbracciare il francese.

