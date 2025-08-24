Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Cambiaso, follia in Juve-Parma: colpo proibito a Lovik e rosso diretto. E rischia l'Inter

L'esterno commette un brutto fallo sul norvegese e Mercenaro lo spedisce negli spogliatoi
3 min
CambiasoJuve-Parma
Cambiaso, follia in Juve-Parma: colpo proibito a Lovik e rosso diretto. E rischia l'Inter © Redazione
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Follia di Cambiaso in Juve-Parma. In una serata sotto controllo per li bianconeri, arriva la follia del laterale mancino a macchiare una buona prestazione. Durante il secondo tempo della sfida contro i Ducali, l'esterno si rende protagonista di un gesto inspiegabile che gli costa l'espulsione diretta. La squadra di Tudor è in gestione del vantaggio quando, in un contrasto a centrocampo, il laterale bianconero commette un fallo inutile e alquanto pericoloso colpendo Lovik con una gomitata in pieno volto. Un intervento tanto improvviso quanto evitabile, che lascia i bianconeri in inferiorità numerica nel finale della partita. Il direttore di gara Mercenaro, ben posizionato, non ha esitazioni: rosso diretto e Juve in dieci. Ora il rischio è che l’episodio abbia ripercussioni anche nelle prossime settimane.

Cambiaso rosso, potrebbe saltare l'Inter

Il fallo è avvenuto a pochi metri dalla panchina della Juventus, durante un contrasto apparentemente innocuo sulla fascia laterale. Cambiaso, a contrasto con l'avversario, alza il braccio colpendo in pieno volto Lovik, che crolla a terra dolorante. Il colpo, vistoso e pericoloso, viene immediatamente sanzionato dall’arbitro grazie anche al supporto dell’assistente. Un cartellino rosso inevitabile per condotta violenta, che potrebbe costare caro in termini disciplinari. Il giudice sportivo deciderà nei prossimi giorni la durata della squalifica, ma il rischio di una sanzione superiore alla singola giornata è concreto. Una tegola per Tudor, che dopo la sosta a settembre affronterà l’Inter nel derby d’Italia. Intanto è certa la sua assenza nel prossimo match contro il Genoa

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve, i migliori video