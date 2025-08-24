Cambiaso, follia in Juve-Parma: colpo proibito a Lovik e rosso diretto. E rischia l'Inter

Follia di Cambiaso in Juve-Parma. In una serata sotto controllo per li bianconeri, arriva la follia del laterale mancino a macchiare una buona prestazione. Durante il secondo tempo della sfida contro i Ducali, l'esterno si rende protagonista di un gesto inspiegabile che gli costa l'espulsione diretta. La squadra di Tudor è in gestione del vantaggio quando, in un contrasto a centrocampo, il laterale bianconero commette un fallo inutile e alquanto pericoloso colpendo Lovik con una gomitata in pieno volto. Un intervento tanto improvviso quanto evitabile, che lascia i bianconeri in inferiorità numerica nel finale della partita. Il direttore di gara Mercenaro, ben posizionato, non ha esitazioni: rosso diretto e Juve in dieci. Ora il rischio è che l’episodio abbia ripercussioni anche nelle prossime settimane.
Cambiaso rosso, potrebbe saltare l'Inter
Il fallo è avvenuto a pochi metri dalla panchina della Juventus, durante un contrasto apparentemente innocuo sulla fascia laterale. Cambiaso, a contrasto con l'avversario, alza il braccio colpendo in pieno volto Lovik, che crolla a terra dolorante. Il colpo, vistoso e pericoloso, viene immediatamente sanzionato dall’arbitro grazie anche al supporto dell’assistente. Un cartellino rosso inevitabile per condotta violenta, che potrebbe costare caro in termini disciplinari. Il giudice sportivo deciderà nei prossimi giorni la durata della squalifica, ma il rischio di una sanzione superiore alla singola giornata è concreto. Una tegola per Tudor, che dopo la sosta a settembre affronterà l’Inter nel derby d’Italia. Intanto è certa la sua assenza nel prossimo match contro il Genoa
