Cambiaso, follia in Juve-Parma: colpo proibito a Lovik e rosso diretto. E rischia l'Inter

Follia di Cambiaso in Juve-Parma. In una serata sotto controllo per li bianconeri, arriva la follia del laterale mancino a macchiare una buona prestazione. Durante il secondo tempo della sfida contro i Ducali, l'esterno si rende protagonista di un gesto inspiegabile che gli costa l'espulsione diretta. La squadra di Tudor è in gestione del vantaggio quando, in un contrasto a centrocampo, il laterale bianconero commette un fallo inutile e alquanto pericoloso colpendo Lovik con una gomitata in pieno volto. Un intervento tanto improvviso quanto evitabile, che lascia i bianconeri in inferiorità numerica nel finale della partita. Il direttore di gara Mercenaro, ben posizionato, non ha esitazioni: rosso diretto e Juve in dieci. Ora il rischio è che l’episodio abbia ripercussioni anche nelle prossime settimane.