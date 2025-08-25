Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

McKennie vittima di insulti razzisti dopo la sfida col Parma: la denuncia della Juventus

Il centrocampista statunitense ha subìto espressioni discriminatorie: a renderlo noto il club bianconero con un duro messaggio
3 min
mckenniejuveparma
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Increscioso e indecoroso sono aggettivi che non riescono a rappresentare appieno quanto accaduto al triplice fischio di Juve-Parma. Ieri è ricominciato il campionato di bianconeri e gialloblù, con la squadra di Igor Tudor che ha superato per 2-0 quella di Carlos Cuesta. Ma alla fine della sfida, all'Allianz Stadium, succede ciò che non dovrebbe mai succedere: dal settore ospiti partono espressioni razziste nei confronti di Weston McKennie. Il centrocampista era, con alcuni compagni, sul terreno di gioco per un mini allenamento.

McKennie, insulti razzisti dopo Juve-Parma

Come spesso capita i calciatori non chiamati in causa durante la partita o che hanno giocato pochissimi minuti svolgono una piccola seduta di lavoro sul terreno di gioco (lui è subentrato all'89'). E' successo anche ieri per la Juve, ma l'allenamento è stato brutalmente interrotto da frasi discriminatorie arrivate dal settore ospiti indirizzate a McKennie. A rendere noto quanto accaduto è stato proprio il club bianconero, con un post pubblicato sul proprio account X.

Di seguito il racconto da parte della società: "Questa sera, al termine della partita contro il Parma, Weston Mckennie è stato oggetto di espressioni discriminatorie di natura razzista, da parte di alcune persone presenti nel settore ospiti, mentre si allenava in campo con i compagni che non avevano preso parte alla gara. La Juventus condanna con forza questo episodio e ogni manifestazione di razzismo e garantirà la massima collaborazione agli organi di giustizia sportiva per individuare i responsabili".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere