Increscioso e indecoroso sono aggettivi che non riescono a rappresentare appieno quanto accaduto al triplice fischio di Juve-Parma . Ieri è ricominciato il campionato di bianconeri e gialloblù, con la squadra di Igor Tudor che ha superato per 2-0 quella di Carlos Cuesta . Ma alla fine della sfida, all' Allianz Stadium , succede ciò che non dovrebbe mai succedere: dal settore ospiti partono espressioni razziste nei confronti di Weston McKennie . Il centrocampista era, con alcuni compagni, sul terreno di gioco per un mini allenamento.

McKennie, insulti razzisti dopo Juve-Parma

Come spesso capita i calciatori non chiamati in causa durante la partita o che hanno giocato pochissimi minuti svolgono una piccola seduta di lavoro sul terreno di gioco (lui è subentrato all'89'). E' successo anche ieri per la Juve, ma l'allenamento è stato brutalmente interrotto da frasi discriminatorie arrivate dal settore ospiti indirizzate a McKennie. A rendere noto quanto accaduto è stato proprio il club bianconero, con un post pubblicato sul proprio account X.

Di seguito il racconto da parte della società: "Questa sera, al termine della partita contro il Parma, Weston Mckennie è stato oggetto di espressioni discriminatorie di natura razzista, da parte di alcune persone presenti nel settore ospiti, mentre si allenava in campo con i compagni che non avevano preso parte alla gara. La Juventus condanna con forza questo episodio e ogni manifestazione di razzismo e garantirà la massima collaborazione agli organi di giustizia sportiva per individuare i responsabili".

