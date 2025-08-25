Yildiz, Bremer e i gol: essenza di Juve. Tudor ha ricostruito la base (di lancio)?

La giocata di Yildiz è sciroppo d’acero per Jonathan David, che fa una cosa da grande centravanti in una partita da grande centravanti, perché fino a quel momento era stato inghiottito dalla densità difensiva del Parma, ma si trova al posto giusto nel momento giusto e con esterno vellutato la butta dentro. Cioè, quello che gli viene chiesto. E, in fondo, depurata da certe narrazioni epicotattiche, l’essenza del calcio non è un portiere che para, un difensore centrale che salva, un centrocampista centrale che crea e un centravanti che segna? La Juventus ne ha tre su quattro, perché un regista vero e proprio non ce l’ha, ma il salvataggio di Gleison Bremer su Pellegrino nel primo tempo è qualcosa che gli andrebbe contato come gol nella classifica cannonieri. Bremer è un gigante per quello che fa e per quello che fa percepire ai compagni, tanta sicurezza, e il suo ritorno non incide solo nella fase difensiva.
Vlahovic, ultimo gol con la Juve?
Poi, di centravanti che segnano, la Juventus ne sfoggia addirittura due contro il Parma e l’altro è Dusan Vlahovic, che potrebbe aver segnato l’ultimo gol in bianconero o chissà. Anche se risulta difficile pensare che un gol, seppure importante e pesante nel contesto della partita, possa cambiare le strategie e invertire i ragionamenti della dirigenza juventina. In compenso il 2-0, che mette al sicuro i primi tre punti della stagione, è frutto di una politica molto intelligente adottata da giugno in poi: nessuno dei partenti è fuori squadra. Per la serie: finché ti pago, ti uso. E Vlahovic dal primo luglio ha già incassato qualcosa come 6 milioni (fra spalmatura del bonus alla firma e stipendio), una piccola parte dei quali dovrebbe, forse, versare a Yildiz, per la precisione e la generosità dell’assist. D’altronde, il numero dieci juventino è il vero uomo della partita, quello che cambia il risultato con due assist meravigliosi, quello che si fa trovare ovunque dai compagni (anche in fase difensiva), quello che ha qualità superiori alla media della Serie A. Questo, che deve essere l’anno della consacrazione, è partito benissimo per Kenan.
Tudor ha restituito lo spirito juventino
La Juventus, insomma, è una buona squadra, forse pure migliore di quanto si pensi, confusi dalle nebbie dell’anno scorso. Tudor ha restituito lo spirito juventino, ha dato un’impronta tattica basata sull’efficacia e l’ordine necessario a fare le cose per bene. Se sono le basi per una buona stagione o un trampolino per sognare qualcosa di più non dipende solo da Tudor, ci sono di mezzo il destino e gli ultimi sette giorni di mercato. Kalulu esterno destro, per esempio, si rivela una brillante intuizione del tecnico, ma illumina l’evidenza di una carenza importante sulle fasce dove non possono bastare Cambiaso e Joao Mario (il cui inserimento in A viene gestito con prudenza da Tudor). E sarebbe importante, per la Juventus, avere anche un centravanti che soffra di meno le soffocanti attenzioni delle difese di Serie A (Kolo o, eventualmente, ancora Vlahovic). Mancano dei pezzi, ma la squadra funziona e il Parma era un avversario fastidioso, anestetizzato da un pressing portato con intensità e infilzato attendendo con pazienza il momento giusto. Tutto quello che di buono si era visto nelle amichevoli contro il Borussia e l’Atalanta, la Juventus di Tudor lo conferma alla prima giornata. E anche quello che le manca per sognare un po’.
