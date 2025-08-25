Yildiz, Bremer e i gol: essenza di Juve. Tudor ha ricostruito la base (di lancio)?

Tudor ha restituito lo spirito juventino

La Juventus, insomma, è una buona squadra, forse pure migliore di quanto si pensi, confusi dalle nebbie dell’anno scorso. Tudor ha restituito lo spirito juventino, ha dato un’impronta tattica basata sull’efficacia e l’ordine necessario a fare le cose per bene. Se sono le basi per una buona stagione o un trampolino per sognare qualcosa di più non dipende solo da Tudor, ci sono di mezzo il destino e gli ultimi sette giorni di mercato. Kalulu esterno destro, per esempio, si rivela una brillante intuizione del tecnico, ma illumina l’evidenza di una carenza importante sulle fasce dove non possono bastare Cambiaso e Joao Mario (il cui inserimento in A viene gestito con prudenza da Tudor). E sarebbe importante, per la Juventus, avere anche un centravanti che soffra di meno le soffocanti attenzioni delle difese di Serie A (Kolo o, eventualmente, ancora Vlahovic). Mancano dei pezzi, ma la squadra funziona e il Parma era un avversario fastidioso, anestetizzato da un pressing portato con intensità e infilzato attendendo con pazienza il momento giusto. Tutto quello che di buono si era visto nelle amichevoli contro il Borussia e l’Atalanta, la Juventus di Tudor lo conferma alla prima giornata. E anche quello che le manca per sognare un po’.