Calciomercato Juve, Chiellini e le 'occasioni': da Kolo Muani a Zhegrova, da Molina ad Arnau Martinez

TORINO - La prima, vera notizia è arrivata persino nel prepartita: niente Nico Gonzalez , nemmeno davanti all'assenza di Joao Mario. Il motivo? S'intuisce in modo troppo facile, che pare quasi superfluo aggiungerlo. Eppure è fondamentale, almeno per capire il presente: Nico, per questa Juventus , è un calciatore in uscita . E stavolta in maniera chiara, evidente. Oggi sono attesi nuovi contatti con l' Atletico Madrid , e soprattutto tra gli stessi Colchoneros e la Juve: l'obiettivo è provare ad avvicinarsi nettamente a una chiusura, o quantomeno metterla in discesa. Gli spagnoli non sono mai andati oltre una prima proposta da 20 milioni di euro, partendo dall'opportunità di accogliere l'ex Fiorentina in prestito. Dai bianconeri, seguendo la filosofia di Comolli , che ha tenuto duro su ogni potenziale cessione, il rifiuto è stato piuttosto secco. Seguito da un invito a riparlarne, ma a farlo quanto prima, perché dalla potenziale - e a questo punto possibile, molto - uscita di Gonzalez dipende poi l'arrivo di Zhegrova , per cui il Lilla attende il rilancio juventino. Si può chiudere a poco meno di 20 milioni per il kosovaro. Occorre però stringere un accordo, quantomeno di massima, per procedere verso la definizione.

Chiellini sul mercato della Juve

Saranno istanti cruciali inoltre per Kolo Muani: la Juve l'ha prenotato da tempo, il giocatore non ha mai aperto a nessun'altra destinazione, però di giorni ne son passati e la situazione è rimasta pressoché la stessa. Uno stallo che non ha pietà delle volontà del ragazzo, e che dà forza, almeno in apparenza, ai parigini. A domanda diretta sul centravanti, Giorgio Chiellini ha provato a smorzare: "Credo che se ci sarà occasione di migliorare la squadra, lo faremo. Ma le basi sono buone, stiamo lavorando bene, si è visto in queste prime settimane, va dato merito a Igor di dare un'impronta chiara e sta lavorando non solo tecnicamente ma anche sulla testa dei giocatori". Comunque, il nodo da sciogliere riguarda la clausola d'acquisto, che Comolli vorrebbe vincolare alla qualificazione alla prossima Champions League. Non basta, ai campioni d'Europa. Per i quali il prezzo potrebbe a questo punto farsi un po' più alto. Diplomazia al lavoro per trovare un compromesso, più che una quadra: quella l'han già chiusa sui 55 milioni totali, con una base di partenza da 10 milioni per il prestito oneroso. In realtà, la formazione schierata ieri sera da Igor Tudor apre pure un altro scenario: riguarda l'esterno basso a destra. Molina resta nei pensieri di tutti, anche perché il dialogo con Madrid è fitto, continuo, potrebbe perciò aprire a possibilità finora messe soltanto in standby. Il nome più gettonato rimane pure quello di Arnau Martinez: 22 anni, di proprietà del Girona, può arrivare a costare poco più di 10 milioni.

