"Vlahovic? Lo tengo": Bergomi romantico, "macello" Di Canio, David impressiona. L'analisi Juve a Sky

La Juve vince la prima di campionato contro il Parma all'insegna dei suoi due numeri 9: Jonathan David e Dusan Vlahovic . Le firme dei due attaccanti hanno consentito alla squadra di Igor Tudor di portare a casa 3 punti pesantissimi, con l'ex Lilla a sbloccare il risultato e il serbo a chiudere la sfida da subentrato e subito dopo l'inferiorità numerica bianconera per l'espulsione di Cambiaso . Se una frase importante su loro due l'ha data anche il tecnico juventino nel post gara , proprio di loro due, con annessa situazione legata al possibile ritorno a Torino di Randal Kolo Muani , si è parlato all'interno della puntata di Sky Calcio Club.

Vlahovic: Juve, tenerlo o no?

L'analisi parte da Luca Marchegiani, che dice la sua: “In questo momento la Juventus, piuttosto che rischiare di farsi bloccare un’alternativa dovrebbe cominciare a riconsiderare la possibilità di tenerlo dentro”. A quel punto Paolo Di Canio espone però una questione di non poco conto: “Il problema è il discorso dei rapporti. Tanto lo perdi a fine anno, perché certamente non lo convinci a rifirmare per molto meno, pare che abbia già rifiutato no? Perciò lo tieni, ma in quali condizioni? Se ci fosse una situazione idilliaca dove il giocatore dice ‘Io voglio dare tutto, con serietà’ e lo farà perché l’ha fatto entrando. Però l’approccio quotidiano… Lui è entrato bene nell’idea, perché ha voglia”. Fabio Caressa invece sentenzia: “Metti che rimane alla Juve, non segna: l’anno prossimo chi glieli dà 12 milioni? Poi sicuramente c’è l’orgoglio, la voglia di fare”.

"Juve, perché non resti così? Kolo Muani..."

La parola torna a Marchegiani: “Io penso che se ti cresce Yildiz come sta crescendo, e hai Conceicao e anche Nico Gonzalez, perché adesso sembra che non possa fare l’esterno destro in questa Juventus ma secondo me può essere molto utile… Di palloni dentro l’area ne arrivano eh! Avere un centravanti con le caratteristiche di Vlahovic, che comunque è una prima punta… Secondo me è un’alternativa buona. La Juve cerca Kolo Muani che può fare da raccordo tra i reparti? Però hai David che lo sa fare. Boh, non lo so: secondo me non è un’idea da scartare a priori quella di rimanere così. Anche perché trovare una squadra che dà a Vlahovic i soldi che chiede non la vedo una cosa semplicissima”.