"Vlahovic? Lo tengo": Bergomi romantico, "macello" Di Canio, David impressiona. L'analisi Juve a Sky

La Juve vince la prima di campionato contro il Parma all'insegna dei suoi due numeri 9: Jonathan David e Dusan Vlahovic. Le firme dei due attaccanti hanno consentito alla squadra di Igor Tudor di portare a casa 3 punti pesantissimi, con l'ex Lilla a sbloccare il risultato e il serbo a chiudere la sfida da subentrato e subito dopo l'inferiorità numerica bianconera per l'espulsione di Cambiaso. Se una frase importante su loro due l'ha data anche il tecnico juventino nel post gara, proprio di loro due, con annessa situazione legata al possibile ritorno a Torino di Randal Kolo Muani, si è parlato all'interno della puntata di Sky Calcio Club.
Vlahovic: Juve, tenerlo o no?
L'analisi parte da Luca Marchegiani, che dice la sua: “In questo momento la Juventus, piuttosto che rischiare di farsi bloccare un’alternativa dovrebbe cominciare a riconsiderare la possibilità di tenerlo dentro”. A quel punto Paolo Di Canio espone però una questione di non poco conto: “Il problema è il discorso dei rapporti. Tanto lo perdi a fine anno, perché certamente non lo convinci a rifirmare per molto meno, pare che abbia già rifiutato no? Perciò lo tieni, ma in quali condizioni? Se ci fosse una situazione idilliaca dove il giocatore dice ‘Io voglio dare tutto, con serietà’ e lo farà perché l’ha fatto entrando. Però l’approccio quotidiano… Lui è entrato bene nell’idea, perché ha voglia”. Fabio Caressa invece sentenzia: “Metti che rimane alla Juve, non segna: l’anno prossimo chi glieli dà 12 milioni? Poi sicuramente c’è l’orgoglio, la voglia di fare”.
"Juve, perché non resti così? Kolo Muani..."
La parola torna a Marchegiani: “Io penso che se ti cresce Yildiz come sta crescendo, e hai Conceicao e anche Nico Gonzalez, perché adesso sembra che non possa fare l’esterno destro in questa Juventus ma secondo me può essere molto utile… Di palloni dentro l’area ne arrivano eh! Avere un centravanti con le caratteristiche di Vlahovic, che comunque è una prima punta… Secondo me è un’alternativa buona. La Juve cerca Kolo Muani che può fare da raccordo tra i reparti? Però hai David che lo sa fare. Boh, non lo so: secondo me non è un’idea da scartare a priori quella di rimanere così. Anche perché trovare una squadra che dà a Vlahovic i soldi che chiede non la vedo una cosa semplicissima”.
La visione 'romantica' di Bergomi
Caressa a questo punto chiede un responso definitivo, il conduttore è secco: “Ma alla fine Vlahovic lo terreste o lo dareste via per Kolo Muani? Mi espongo: io a questo punto Vlahovic me lo tengo: se riesco ad inserirlo di nuovo bene, se accetta il ruolo, se non fa storie, se vuole rilanciarsi secondo me può essere un giocatore che può rimanere”. Bergomi è sulla stessa lunghezza d'onda: “Anche per me sarebbe la scelta migliore. Abbiamo parlato della duttilità di Kolo Muani che in questo momento può servire di più alla Juventus, ma io continuo a pensare che i 57-60-65 milioni più ingaggio son tanti soldi. Qualcosa porterai a casa da Vlahovic, io sono un po’ un romantico e penso: Vlahovic rimane, si tranquillizza, va in doppia cifra, rinnova a meno e rimane alla Juventus”. Caressa ironicamente risponde: “Sento i violini, sento i violini, è romantica (ride, ndr)”.
"Vlahovic ragazzo serio, ma a volte..."
Al pensiero di Bergomi, risponde anche Di Canio con il sorriso per poi tornare serio: “Mi piace e non sto scherzando, questa cosa è bellissima. Però pensa prima partita da titolare, squadre chiuse, gli rimpalla la sfera due volte, i ‘vaffa****o’ dalla tribuna che arrivano così, in casa ti fai espelle, è un macello (risate in studio). Allora: mi piace quella idea, ma c’è pure quest’altra che può capitare! Però, come lo ‘Zio’, voglio pensare in positivo! Perché poi anche in amichevole qualche volta è stato fischiato, però è entrato e ha fatto gol: si sta comportando bene il ragazzo, non è che sta creando problemi altrimenti non lo metterebbe, a Tudor non gliene frega niente. Perciò in questo senso è serio, però abbiamo detto che qualche volta il ragazzo si sente superiore alla situazione perché l’ingaggio lo fa sentire protetto forte. Però potrebbe essere una opzione la permanenza, anche perché se non arriva nessuno…”.
David, non solo gol: che numeri!
Da Vlahovic si passa a chi è arrivato da poco e ieri ha subito timbrato il cartellino, ovvero David: “Nelle ultime tre stagioni ha segnato prima 25 gol, poi 26 e ancora 25, e scusate se è poco”. Di Canio aggiunge: “Con la Nazionale ha segnato un gol ogni due partite, con il Lille la stessa cosa. Io un mese fa dissi che non l’avevo osservato così attentamente ma vedo i gol, gli highlights e dico che quando uno mi fa una rete ogni due gare da quattro anni tra Nazionale e vari campionati… Intanto portiamolo, poi vediamo cosa succede. Oltretutto sa partecipare al gioco: io guardo le cose piccole, col Parma mi ha impressionato quando ad un certo punto nel primo tempo c’è una palla recuperata, la sfera è a 4-5 metri e lui si butta in spaccata per agganciarla e ammortizzarla per il suo compagno che poi riparte in contropiede. Cioè, è vivo, è uno vivo!”.
"L'ideale per Tudor"
Caressa riprende la parola in merito a David: “E infatti ha come percentuale 14.4 tocchi per tiro, vuol dire che non è uno di quegli attaccanti da area di rigore, come si potrebbe pensare vedendo il gol col Parma. E’ un attaccante che partecipa molto: osservando la heatmap dello scorso anno è ben distribuita, partecipa tanto e infatti ha 106 recuperi palla sui 167 totali. Aiuta molto, ha il 63% sulla contropressione, vuol dire che anche quando perdi palla va subito a ricercare sugli avversari, è un giocatore che non molla. In non possesso in Ligue 1 è stato il primo attaccante per accelerazioni, cioè è uno che si propone. Questo è il quadro di un attaccante molto completo”.
Interviene Marchegiani: “Sono numeri che dipendono anche un po’ da quali sono le richieste della squadra”. Marco Bucciantini, presente in studio, aggiunge: “E’ l’ideale per Tudor, che per esempio ha esaltato Simeone a Verona: aveva un giocatore che ti andava a contestare tutto, esaltando anche chi aveva attorno”.
David e la questione accelerazioni
Marchegiani afferma: “Ok gli attaccanti che pressano, che recuperano, ma io preferisco quelli che fanno giocare bene la squadra quando c’hanno la palla, che fanno gol, e lui i gol li fa. Quello che mi piace, e che si è visto col Parma, è che è pulito nelle sponde, la palla gli esce bene dal piede quando si deve appoggiare sui compagni. E si muove, si muove tanto”. Bergomi a quel punto chiede: “Io non ho capito una cosa: quelle accelerazioni in campo aperto sono potenti, cioè va via? Non ho ancora capito se è anche attaccante da contropiede. Per quello che ho visto oggi o 1 contro 1 oppure nelle combinazioni la palla te la dà bene”. La risposta di Marchegiani è secca: “Va via, secondo me non ha la velocità di Kolo Muani, però va via”.
Bucciantini aggiunge: “E infatti lo vogliono Kolo Muani. Comunque Tudor vuole una grande partecipazione. Le occasioni del primo tempo, non tutte pulite, sono state tante: Bremer, Gatti, Thuram da fuori e anche Locatelli in area, cosa che non vediamo spesso. Un attaccante che gioca con la squadra ti permette di dare energia a tutti, di Tudor abbiamo capito che vuole una squadra che partecipa con tutta l’energia in tutte le fasi di gioco, e questo secondo me si è visto”.
Qualità David e la differenza con Kolo Muani
A chiudere l'analisi su David è Di Canio: “Siamo all’inizio, ma gioca pulito. Giocatore moderno che gioca un calcio antico nella tecnica: non fa l’esternino, il tacchetto, la finta per passare sotto le gambe all’avversario. Quando deve giocare a muro, gioca pulito e ha la qualità per farlo. Mette la palla al compagno coi tempi giusti, mettendolo nelle condizioni di fare la giocata successiva e lui poi si ripropone: questo è determinante. Poi ci sono i giocatori tipo Dzeko, che sapevano fare anche la liftata d’esterno o di tacco che son cose che fanno parte del dna di un calciatore, e ok. Ma quello che sa fare David è importante, perché poi attacca avanti, dietro, ti ruba il tempo, abbiamo visto un taglio di 40-50 metri dove ha tenuto botta ma poi è stato fischiato fuorigioco".
E a proposito di questo, c'è ovviamente una differenza con Kolo Muani: "Ha la gamba: nelle azioni che mi sono andato a vedere, non quelle di stasera, per capire esattamente com’è. Kolo Muani potrebbe correre da gazzella per 70 metri, lui no, ma quando dal centrocampo in su ti prende i 30-40 metri non lo prendi più, perché ha forza nelle gambe. Per me è bravissimo per come è stato pagato e per la dimensione della Juve di questo momento. Dovrà ovviamente essere supportato anche da altri attaccanti con caratteristiche diverse".
