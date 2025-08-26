Tudor, Kalulu e il messaggio a Comolli: summit mercato Juve, cosa serve e i nomi

Aver ritrovato Bremer, aver visto David segnare. Aver persino rivitalizzato Vlahovic, a prescindere da come andrà. Ecco: ieri mattina, nel primo di quello che sarà un classico appuntamento del giorno dopo, i volti della dirigenza erano evidentemente distesi. E per un motivo sopra ogni altro: la sensazione è che questa Juve, così com’è stata modellata da Igor Tudor, abbia trovato una sua missione, funzioni in virtù di compattezza e coesione. Un aiuto non da poco, se il mercato è esattamente ciò che appare: necessariamente povero, forzatamente privo di colpi a effetto. Perciò, nell’ultimo summit in cui si è fatto il punto sulle situazioni in entrata e in uscita in zona Continassa, la priorità è stata allora quella di non farsi prendere dalla frenesia da ultimi giorni, perché l’idea generale e generalmente condivisa è che la Juventus proprio non ne abbia bisogno. Di certo, nessuno ha ignorato il messaggio lanciato dall’allenatore con l’undici iniziale: Pierre Kalulu esterno destro, a tutta fascia, quando tra le opzioni c’erano Joao Mario, Weston McKennie, eventualmente pure Nico Gonzalez, da cui dipendono parecchi destini degli acquisti attualmente in bilico.
Juve, Tudor si aspetta qualcosa sulle fasce!
Cos’avrà voluto allora dire, Igor? Che uno su quell’out lì, sì: se lo aspetta. Lo brama. E se in attacco e a centrocampo può fare anche a meno di nuovo materiale, quello relativo alla fascia sembra quasi un grido d’allarme, per quanto il rientro di Nicolò Savona in gruppo (atteso oggi) non sia una banalità. E nemmeno un dettaglio da sottovalutare. Banalmente perché l’eventuale arrivo di un laterale, per Comolli e Modesto, era sempre stato vincolato all’uscita del prodotto del vivaio, da cui i bianconeri avevano tutte le intenzioni di monetizzare una cifra vicina ai 20 milioni di euro, caldeggiata in particolar modo quando un paio di interessamenti dall’Inghilterra sembravano lì per concretizzarsi. E invece. Solito film: una prima parte a montare le premesse e l’ultima, persino l’ultimissima, a non srotolare la trama, che dal brusco stop non ha saputo trovare un finale alternativo a quello meno ambizioso. Non per questo la Juve pare sia rimasta con le mani in mano, tutt’altro. Quantomeno, si è tenuta pronta e cautelata nel caso in cui tra i saldi di fine mercato possa esserci spazio per qualche colpo a sorpresa.
Gli scenari del mercato se parte Nico
In questo senso, si segnalano passi in avanti per Arnau Martinez, 22 anni, di proprietà del Girona. Ha una clausola rescissoria da 14 milioni di euro, trattabili. Magari scalabili a quota 10. Tutto sommato, non una montagna insormontabile. Con ogni riferimento voluto e indirizzato all’opzione Molina, di cui i bianconeri hanno parlato con l’Atletico Madrid tra una chiacchierata e l’altra su Nico. Il nodo è infatti il prezzo, che non è in saldo, nonostante la necessità dei Colchoneros di liberarsi di qualche peso per poi virare proprio sull’ex Fiorentina. L’ipotesi scambio non è mai stata davvero calda, chissà che non possano però esserci virate in direzione contraria quando il tempo delle riflessioni si stringerà, per poi allargare quello delle chance definitive, che hanno un codice tutto loro. Qui s’incastra il discorso su Zhegrova, dipendente dalla situazione di Gonzalez, ma forse il colpo in canna in grado di sparigliare le carte. E accontentare Tudor, di farlo un po’ di più. Del resto, un esterno basso si “crea”, un elemento offensivo invece no, non puoi chiaramente inventarlo. Nemmeno se ci provi. Seppur con un principio di magone, il tecnico sembra comunque pronto a rinunciare a quegli acquisti in grado di cambiare il volto della sua squadra. Ma finché potrà, proverà ugualmente a immaginare una Juve differente.
Il grande salto di Edon
Al di là delle dichiarazioni di circostanza da parte del presidente del Lille Olivier Letang, Edon Zhegrova vede il suo futuro ancora lontano dal Lille. Non solamente la prossima estate, quando potrà volare altrove a parametro zero, ma già subito. Il motivo è semplice: il gioiello kossovaro non è affatto insensibile al fascino della Vecchia Signora, che l’ha già sedotto con una proposta quinquennale. Pronto uno stipendio da 2,5 milioni a stagione: ecco perché il classe 1999 spinge per approdare subito in bianconero. Attenzione però: non si tratta solo di questione economica, ma soprattutto tecnica. Zhegrova si sente pronto per fare il grande salto in un top club europeo, che gli consenta di giocare la Champions League e lottare ai massimi traguardi: la Juve, appunto. Ecco perché tra domani e giovedì sono previsti nuovi contatti tra la dirigenza bianconera e quella francese per provare ad arrivare a un’intesa: sul piatto 15 milioni più bonus, ai quali potrebbe essere aggiunta una piccola percentuale sulla futura vendita (probabilmente il 10%).
Juve, l'addio di Nico Gonzalez per arrivare a Zhegrova
La Juventus è pronta ad accelerare. A maggior ragione se Nico Gonzalez nel frattempo facesse i bagagli. L’obiettivo è consegnare a Tudor il jolly offensivo richiesto. Zhegrova spicca, infatti, per la capacità di ricoprire più ruoli. Il 26enne sa giostrare sia come esterno offensivo (a destra e a sinistra) sia da trequartista. Senza dimenticare che Edon all’occorrenza può essere pure schierato come seconda punta o come laterale a tutta fascia. Della serie: paghi uno e prendi tre. Un po’ il ragionamento che l’allora direttore bianconero Cristiano Giuntoli aveva fatto proprio su Gonzalez: l’argentino era arrivato a tutti i costi nel finale dello scorso mercato anche per dare un’alternativa in più a Dusan Vlahovic, date le garanzie parecchio fragili fornite da Arek Milik, la cui traiettoria è stata poi imprevedibile. Su Nico resta forte il pressing dell’Atletico Madrid, che proverà a convincere la Juve fino alla fine, ma che per adesso si è presentato soltanto con un’offerta di prestito immediatamente rispedita al mittente. Dovesse arrivare una proposta in grado di convincere Comolli, con tanto di obbligo di riscatto a cifre ritenute congrue - richiesta da 30 milioni di euro - allora se ne potrebbe discutere. Nel frattempo, Arthur ieri è tornato a Porto Alegre: nelle prossime ore l’ufficialità del ritorno al Gremio. Djalò al Besiktas è invece un affare chiuso: accordo con i bianconeri per oltre 3 milioni di euro.
