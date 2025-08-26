La Juve e il mercato last minute: vantaggi, svantaggi e quel dilemma

Combinare tutto negli ultimi giorni è una pessima abitudine, ma è ormai consolidata nel calcio italiano, che fino a lunedì fibrillerà di trattative. Non c’è una squadra che possa considerarsi completa e, anzi, in certi casi mancano pezzi importanti. Se vi chiedete il perché dovete miscelare due ragioni: il vizio di portare agli ultimi giorni non è cosa nuova, perché da almeno una ventina d’anni, i dirigenti italiani interpretano ogni trattativa come una guerra di logoramento, facendo sponda sui giocatori, sperando di mettere la controparte in un angolo; ma negli ultimi tempi si è aggiunto l’impoverimento dei nostri club rispetto alla concorrenza europea: chi ha i soldi si muove prima e prende, pagando cifre che non ci possiamo più permettere, chi ne ha di meno è costretto ad attendere i saldi e frugare nel cestone delle occasioni.

Juve, in questi giorni tante decisioni e un dilemma

Detto ciò, la Juventus affronta l’ultima settimana di mercato con un vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio è il convincente 2-0 contro il Parma, che ha confermato una certa solidità del progetto di Tudor e quel gol di Vlahovic mette pressione a tutti (dal Psg al Milan), lasciando tranquilli i bianconeri che, nel caso dovessero bucare l’acquisto di Kolo, non sono nei guai. Lo svantaggio è che la stessa partita con il Parma, tra la scelta di adattare Kalulu sulla fascia e l’espulsione di Cambiaso (due giornate sono praticamente scontate) ha fatto risaltare la carenza sulle fasce, che già era palese da qualche settimana e, in questo caso, la Juve non può stare troppo tranquilla, ma rinforzare un reparto chiave per il 3-4-2-1 di Tudor. La dirigenza bianconera si trova, in questi giorni, di fronte a tante decisioni e un sostanziale dilemma: affrontare un sacrificio economico per alzare l’asticella delle ambizioni o mantenere un profilo prudente, fidandosi della rosa e di Tudor, ma prendendosi i rischi di lasciare dei buchi nella costruzione. È una settimana decisiva per la stagione della Juventus (e non solo per la Juventus) e nel frattempo Tudor cercherà di preparare la partita contro il Genoa, perché per incorniciare meglio la follia italiana, con il mercato concentrato negli ultimi sette giorni non c’è niente di meglio di giocarci due giornate di campionato, no?

