David si trasforma così! Vlahovic quasi doppiato e la convinzione di Tudor

TORINO - In campo, Jonathan David si trasforma . Risulta evidente dal momento del suo arrivo in Italia, dalle prime parole ufficiali, dai siparietti social che - tra gli altri - vedono protagonista anche l’attaccante canadese. David è scomodo sotto la luce dei riflettori, si smarca dalla canea mediatica, preferisce che a parlare sia il terreno di gioco. Ha un carattere chiuso, senza che questo debba avere per forza un’accezione negativa. L’apertura totale avviene durante i novanta minuti della partita, verso i compagni di squadra a cui permette di ampliare il ventaglio di opzioni a disposizione nel la manovra offensiva. Contro il Parma, un tiro in porta e un gol: 100% nella realizzazione, andando anche oltre le aspettative fotografate dagli xG, a quota 0.60 . Questo il dato più evidente, quello che fa esultare i tifosi, in particolar modo quelli raccolti dietro uno striscione con le foglie d’acero della bandiera canadese e con il suo nome stampato sopra. In una frazione di secondo, la dimostrazione plastica del perché sia soprannominato uomo di ghiaccio – “Iceman” -, ci vogliono temperature polari del sangue che scorre nelle vene per essere così cinici dentro l’area piccola e beffare il diretto marcatore.

In cosa deve migliorare David

Come dicevamo, questo è l’aspetto più evidente, per restare alle metafore invernali, la punta dell’iceberg. Analizzando la sua prestazione, infatti, si può notare l’attitudine dell’attaccante a legare il gioco con i compagni: sa essere sponda veloce, sa essere anche porto sicuro quando c’è da tenere palla e far salire il baricentro della squadra. Sotto questo aspetto, qualcosa da rivedere c’è e glielo ha fatto notare lo stesso Tudor da bordocampo. Sono ancora una volta i numeri a fornire l’assist e arricchire le impressioni visive post match. Contro il Parma, Jonathan David ha toccato il pallone 34 volte: non è un dato banale per una prima punta. Al debutto in campionato, l’anno scorso, Vlahovic ne fece 19. Giocatori con caratteristiche diverse, idee di gioco agli antipodi: tutto vero, ma è difficile non azzardare un paragone tra i due calciatori che, ad oggi, si giocano il posto di prima punta titolare nella Juventus. Ad oggi, perché domani chissà, ma intanto Kolo Muani è ancora a Parigi e al termine della sessione di calciomercato manca solo una settimana.

La partita di David col Parma

Dentro i 34 tocchi di David ci sono diverse cose. C’è la volontà della Juventus di muovere velocemente la palla e provare così a scardinare le difese chiuse, c’è la fiducia dei compagni nel cercarlo e trovarlo, c’è una connessione con Yildiz che ha portato alla rete del vantaggio, benché i margini di miglioramento siano ancora evidenti. Ci sono, in particolare, 14 passaggi precisi su 18 tentati, per una percentuale di riuscita del 78%. Ci sono 5 passaggi chiave – ovvero i passaggi che portano ad un’azione di tiro -, nessuno meglio tra i ventidue in campo domenica sera. Certo, non è tutto oro quello che luccica. Il gol segnato tira decisamente all’insù la valutazione sulla prestazione di David che, fin lì, non era stata particolarmente esaltante. Anche in questo caso, vengono in soccorso i numeri: 12 palloni persi in tutto il match.