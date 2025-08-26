"Non ho mai smesso di crederci": Bremer si è ripreso la Juve, il messaggio social scatena i tifosi

Gleison Bremer è finalmente tornato in campo in una partita ufficiale con la Juventus nella vittoria per 2-0 contro il Parma alla prima giornata di Serie A . Tre punti in cui il brasiliano è stato più che decisivo, con il salvataggio miracoloso su Pellegrino ad inizio secondo tempo quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0 . Il difensore ha quindi voluto celebrare questo importante traguardo con un post sul proprio profilo Instagram in cui ha ricordato tutte le tappe del lungo stop iniziato con l'infortunio subito nella sfida contro il Lipsia in Champions League dello scorso ottobre.

Bremer: "Il ritorno è solo l'inizio"

Il difensore brasiliano ha condiviso una serie di foto con tutte le tappe del suo infortunio a partire dal tutore al ginocchio dei primi giorni fino al lavoro in palestra ed al ritorno in campo, con la bandana "alla Chiellini" indossata durante la sfida contro il Parma. Il tutto è stato accompagnato da questo messaggio, con una dedica speciale alla compagna: "02.10.24 - 24.08.25. 10 mesi, un solo pensiero fisso: tornare. Sono stati mesi complicati, lontano dal campo, dai compagni, da voi. Ma non ho mai smesso di crederci, né di lavorare. Un ringraziamento speciale a Deborah Claudino, che mi è stata accanto in ogni passo di questo percorso. Il ritorno è solo l'inizio, forza Juve!".

I commenti per il rientro in campo

Il post di Bremer ha ricevuto diverse reazioni social, tra cui quella dell'ex compagno Enzo Barrenechea che ha scritto: "Sei un grande hermano". Anche la stessa Juve ha commentato con l'emoji del muro accompagnato dai cuori bianconeri. Tanti poi i messaggi da parte dei tifosi bianconeri che lo hanno aspettato a lungo: "Finalmente sei tornato. Forza Juve, Gigante" e "Campione ti stavamo aspettando" o ancora "Aspettavo il tuo ritorno come i bambini aspettano i regali di Natale. Bentornato Wall". Presente anche un commento di Lorenzo De Silvestri che ha utilizzato le emoji del bicipite per complimentarsi con il percorso dell'ex compagno ai tempi del Torino.