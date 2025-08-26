I danni all'Inter e la fiducia di Tudor: Juve, senza Cambiaso tocca a Kostic

Con la squalifica per due giornate rimediata da Andrea Cambiaso , molto probabilmente toccherà a Filip Kostic giocare sulla corsia mancina bianconera al suo posto. Il classe 1992 potrebbe dunque ritrovare occasioni importanti per mettersi in luce, e lo farebbe sì con il Genoa nella prossima giornata a Marassi, ma anche e soprattutto contro l'Inter. Proprio con i nerazzurri Kostic può vantare ricordi particolarmente... dolci. D'altronde Igor Tudor , in una conferenza stampa, ne esaltò le qualita come calciatore e professionista.

Kostic titolare in Juve-Inter? I precedenti...

Cambiaso salterà la sfida da ex con il Genoa e il Derby d'Italia contro l'Inter, con la squadra di Chivu che ieri sera ha battuto per 5-0 il Torino nell'esordio in campionato. Due gare in cui ci potrebbe dunque essere spazio per Kostic: il serbo, in caso di titolarità contro i nerazzurri, proverà a ripetere quanto fatto nella stagione 2022/23, nella quale fu decisivo sia all'andata che al ritorno. Nel primo match, giocato a Torino, i bianconeri all'epoca allenati da Massimiliano Allegri si imposero per 2-0, reti di Rabiot e Fagioli. In entrambe le marcature fu proprio Kostic a servire l'assist vincente.

Prima il numero a saltare Barella, la falcata sulla sinistra e il cross basso perfetto per l'inserimento di Rabiot, poi il passaggio illuminante per Fagioli a chiudere il match. Anche la sfida di ritorno fu vinta dalla Juve: a San Siro bianconeri vittoriosi di misura. Il gol? Proprio di Kostic: al 23' viene pescato tutto solo sulla sinistra appena dentro l'area di rigore, diagonale mancino sul secondo palo che passa tra Darmian e Dumfries e lascia di sasso Onana. Insomma, un feeling evidentemente speciale con le sfide all'Inter: Tudor può puntare sull'effetto Kostic per il match contro la squadra di Chivu, fissato per il 13 settembre dopo la pausa nazionali.

Tudori e gli elogi a Kostic

Che Tudor apprezzi il calciatore, tra l'altro, è cosa nota. Siamo al 26 giugno, vigilia del match del Mondiale per Club tra la Juve e il Manchester City di Pep Guardiola. Il tecnico bianconero nella conferenza stampa pre gara tratta vari argomenti e parla di vari singoli. Tra questi c'è proprio Kostic: "Non l'avevo ancora allenato. È un ragazzo che può fare bene per il calcio che piace a me. Lui è sempre a disposizione, professionale, ha una bella gamba. Si applica e conosce bene il gruppo, e questo mi piace". Grandi elogi per l'esterno, che avrà in una sfida importante come quella contro l'Inter la possibilità di ripagare complimenti e fiducia di Tudor.

