Savona dopo Douglas Luiz, tentativo Premier: la nuova offerta alla Juve

TORINO - Date le difficoltà a piazzare Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic, potrebbe essere Nicolò Savona il calciatore foriero delle risorse necessarie per incrementare il tesoretto da destinare poi all'acquisto - almeno - di un attaccante e un esterno destro. Stando agli ultimissimi aggiornamenti forniti da Sky Sport, infatti, l' atavico interesse della Premier sul giovane prodotto del vivaio bianconero si sarebbe concretizzato con un' offerta ufficiale del Nottingham Forest .

Le cifre

Dopo l'affare Weah-Mbangula, poi sfumato con i calciatori finiti rispettivamente a Marsiglia e Brema, e quello Douglas Luiz che, al contrario, si è risolto positivamente, si starebbe rafforzando l'asse Torino-Nottingham. Il Forest, infatti, avrebbe presentato alla Juventus un'offerta ufficiale da undici milioni di euro, con la dirigenza bianconera, però, al momento ferma sulla richiesta di diciotto.

La potenziale plusvalenza

Nato ad Aosta il 19 marzo 2003, Nicolò Savona ha mosso i primi passi nell'Aygreville, per entrare poi a far parte delle giovanili della Juventus ad appena 8 anni. Il giovane - e duttile - difensore, 3 presenze con la nazionale italiana U21 e una con l'U20, ha vissuto anche un'esperienza in prestito nella Primavera della Spal e in bianconero ha collezionato in totale 42 apparizioni con i 'big' (con 2 gol e un assist) e 61 con la Next Gen (con 2 reti e 5 passaggi vincenti)

