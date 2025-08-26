Marchisio, nostalgia Juve: "Una cosa mai vista! Per batterci buttavano l'anima"

"Arturo per me è un compagno vero. È uno di quei giocatori e di quelle persone che vorresti sempre avere al tuo fianco, dentro e fuori dal campo. Ci scriviamo sui social e sono davvero felice per lui, così come per Mauricio Isla, con cui continua a lottare al Colo-Colo". A dirlo è Claudio Marchisio, che intervistato dal quotidiano As, ha riavvolto il nastro della proria carriera con la maglia della Juventus, ricordando inoltre gli anni trascorsi a fianco di Arturo Vidal, compagno a Torino dal 2011 al 2015, anno in cui il cileno ha lasciato la Continassa per trasferirsi al Bayern Monaco. L'ex mediano azzurro è stato inoltre invitato a rispondere sul giudizio che Vidal ha dato del centrocampo bianconero durante la sua militanza, quando a scendere sul terreno di gioco c'erano anche Andrea Pirlo e Paul Pogba. "Eravamo il centrocampo più completo che io abbia mai visto. Questo non significa necessariamente che fosse il più forte in assoluto, anche perché ognuno di noi ha vissuto epoche diverse e ha la propria idea di calcio, che non può essere la stessa per tutti. Noi però siamo stati i più completi. Avevamo classe, tecnica, resistenza, fisico, intelligenza tattica, cuore, centimetri, fiuto del gol e abilità".