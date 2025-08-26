Marchisio, nostalgia Juve: "Una cosa mai vista! Per batterci buttavano l'anima"

"Arturo per me è un compagno vero. È uno di quei giocatori e di quelle persone che vorresti sempre avere al tuo fianco, dentro e fuori dal campo. Ci scriviamo sui social e sono davvero felice per lui, così come per Mauricio Isla, con cui continua a lottare al Colo-Colo". A dirlo è Claudio Marchisio, che intervistato dal quotidiano As, ha riavvolto il nastro della proria carriera con la maglia della Juventus, ricordando inoltre gli anni trascorsi a fianco di Arturo Vidal, compagno a Torino dal 2011 al 2015, anno in cui il cileno ha lasciato la Continassa per trasferirsi al Bayern Monaco. L'ex mediano azzurro è stato inoltre invitato a rispondere sul giudizio che Vidal ha dato del centrocampo bianconero durante la sua militanza, quando a scendere sul terreno di gioco c'erano anche Andrea Pirlo e Paul Pogba. "Eravamo il centrocampo più completo che io abbia mai visto. Questo non significa necessariamente che fosse il più forte in assoluto, anche perché ognuno di noi ha vissuto epoche diverse e ha la propria idea di calcio, che non può essere la stessa per tutti. Noi però siamo stati i più completi. Avevamo classe, tecnica, resistenza, fisico, intelligenza tattica, cuore, centimetri, fiuto del gol e abilità".
Marchisio: "Per batterci dovevano dare l'anima"
"Quando ci affrontavano, gli avversari sapevano che ognuno di noi poteva fare male in zona gol, e allo stesso tempo sapevano che per superarci dovevano dare l’anima, perché non concedevamo nulla - ha aggiunto - . Se qualcuno di noi aveva inoltre una giornata storta, avevamo la capacità di coprirlo e mantenere sempre un blocco solido. Arturo è la persona che vorresti sempre al tuo fianco per vincere una battaglia. È quell’amico e compagno che sarà sempre con te per superare qualsiasi problema o avversario". Giunto a Torino nell'estate del 2011, acquistato dal Bayer Leverkusen, Vidal ha concluso il proprio ciclo in bianconero con un bilancio di 171 presenze, 48 gol e 25 assist. Numeri da leggenda invece per Marchisio, che ritiratosi nel 2019 al termine dell'esperienza allo Zenit San Pietroburgo, ha accumulato 389 presenze con la Vecchia Signora: 37 gol e 43 assist invece il bilancio dell'ex numero 8 della Juve.