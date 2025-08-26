Tuttosport.com

Arthur al Gremio, ora è anche ufficiale: la Juve lo saluta un'altra volta

Il centrocampista classe '96 torna in Brasile. È il quarto trasferimento a titolo temporaneo per il giocatore
2 min
arthurGremioJuventus
Arthur al Gremio, ora è anche ufficiale: la Juve lo saluta un'altra volta © Juventus FC via Getty Images
Juventus

Juventus

Arthur lascia la Continassa. Dopo tre stagioni in prestito in cui non è riuscito a soddisfare le aspettative, il centrocampista brasiliano ci riprova ripartendo dal Gremio, squadra in cui è cresciuto e ha trascorso tre anni prima del trasferimento in Europa dove ha indossato le maglie di Barcellona e Juventus per poi iniziare un pellegrinaggio tra Liverpool, Fiorentina e Girona. Con i bianconeri, il mediano classe '96 - in scadenza nel 2026 - ha accumulato 63 presenze complessive, con un bilancio di 1 gol e 1 assist. Sul fronte uscite (e ingaggi su cui risparmiare) Damien Comolli è prossimo a congedarsi anche con Tiago Djaló.

Arthur al Gremio: la nota ufficiale

Questa la nota del club: "È ufficiale il trasferimento a titolo temporaneo di Arthur al Gremio. Per il centrocampista è pronta una nuova esperienza in Brasile, suo paese d'origine, dopo aver disputato la seconda parte della scorsa stagione nella Liga spagnola con la maglia del Girona scendendo in campo in 15 occasioni, 10 delle quali dal primo minuto. A Torino dal 2020, con la maglia della Juventus sono invece 63 le apparizioni per il ventinovenne brasiliano. In bocca al lupo per questa avventura Arthur!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

