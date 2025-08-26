Arthur al Gremio, ora è anche ufficiale: la Juve lo saluta un'altra volta

Arthur lascia la Continassa. Dopo tre stagioni in prestito in cui non è riuscito a soddisfare le aspettative, il centrocampista brasiliano ci riprova ripartendo dal Gremio, squadra in cui è cresciuto e ha trascorso tre anni prima del trasferimento in Europa dove ha indossato le maglie di Barcellona e Juventus per poi iniziare un pellegrinaggio tra Liverpool, Fiorentina e Girona. Con i bianconeri, il mediano classe '96 - in scadenza nel 2026 - ha accumulato 63 presenze complessive, con un bilancio di 1 gol e 1 assist. Sul fronte uscite (e ingaggi su cui risparmiare) Damien Comolli è prossimo a congedarsi anche con Tiago Djaló.