Il Lilla intanto si copre così: l'ultima spinta per Zhegrova alla Juve

LILLA (Francia) - Importante novità di mercato che potrebbe avere riflessi anche in casa Juventus. Il Lilla e i Glasgow Rangers avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento di Hamza Igamane , attaccante marocchino di 22 anni. L’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 12 milioni di euro , con un contratto triennale e un’opzione per una quarta stagione già pronta per il giocatore. Se tutto procederà secondo i piani, Igamane sbarcherà a Lille già giovedì. Il giovane talento è in grado di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo: dal centravanti alle corsie esterne, sia a destra che a sinistra. Una duttilità che potrebbe rivelarsi molto utile ai francesi, soprattutto alla luce delle voci sul possibile addio di Edon Zhegrova , esterno seguito con interesse proprio dalla Juventus.

Zhegrova-Juventus, la situazione

Il club bianconero tornerà alla carica del giocatore del giocatore kosovaro che, recentemente, ha ottenuto il passaporto albanese notizia non da poco per la Juve. Infatti i bianconeri hanno un solo slot extra-comunictario disponibile, la regola valida in Serie A dice infatti che non tutti i Paesi extra UE sono considerati tali nel mondo del calcio. Alcune nazioni come Svizzera sono equiparate a comunitarie, mentre per altre, tra cui Inghilterra e Albania, è possibile considerare come comunitario un solo calciatore per squadra. Proprio grazie a questa norma, Zhegrova con il passaporto albanese non rientra più nel computo degli slot, aprendo così nuove opportunità di mercato.

I rumors di mercato dicono che la Juventus potrebbe mettere sul tavolo del Lille un'offerta attorno ai 20 milioni di euro che ci sarebbe già un accordo con il giocatore sulla base di 2,5 milioni a stagione.

Zhegrova non è sceso in campo nella prima di Ligue1 del Lille contro il Monaco in quanto sta ancora recuperando dall'infortunio vissuto lo scorso dicembre. l giocatore gradisce i bianconeri come testimoniato da e quel like pubblicato al post di Yildiz, inoltre a Torino troverebbe il suo ex compagno proprio in biancorosso Jonathan David. Intanto il presidente del club francese respinge l'assalto Juve ma conferma i contatti con la società: "Sono amico di Comolli e mi sono sentito spesso con lui da quando è arrivato in Italia. Qualche settimana fa abbiamo parlato di Zhegrova, ma ad oggi non ho ricevuto alcuna offerta ufficiale. Posso affermare che il calciatore resterà con noi questa stagione".