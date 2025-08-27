Vlahovic vuole il Milan e si taglia l'ingaggio per Allegri. Kolo Muani, Juve al fotofinish col Psg

TORINO - A oltranza. Finché si può, e finché di tempo ce ne sarà. Randal Kolo Muani sta diventando ogni giorno più ingombrante nei pensieri della Juventus, anche perché il rischio è quello di trovarsi con un pugno di mosche alla fine del mercato. E per quanto si predichi calma - e fiducia - negli ambienti bianconeri, oltre alla marcata consapevolezza che (tutto sommato) questa rosa possa comunque bastare a Igor Tudor, c’è ugualmente l’ambizione di poter arrivare all’attaccante francese. Persino a prescindere dalla situazione di Dusan Vlahovic. Pertanto, le ultime: ieri c’è stato un nuovo contatto tra la Juve, il Psg e gli agenti del calciatore. Si è fatto il punto sulla situazione relativa a Kolo, con l’obiettivo di capire in maniera più chiara i margini per provare a ravvivare un’operazione che ha avuto dei picchi praticamente opposti, una volta il titolo al rialzo e quell’altra dramma totale.
Per quanto fuori controllo, almeno in apparenza, la trattativa Kolo è stata indicativa. Cioè: non ha mai dato la sensazione ai bianconeri di essere a un passo dal perdere il giocatore, pure perché Muani non ha in alcun modo aperto a nessun altro fronte, e nemmeno ha caldeggiato una soluzione differente. Dalla forte accelerata di due settimane fa, le parti si sono prese un periodo di pausa, anche solo per capire eventuali alternative a un matrimonio che sembrava scritto quando era comunque tutto da fare. Così, messo a punto lo stratagemma, la Juve è tornata a bussare alla porta del Paris, con il ragazzo in attesa e con quel filo di preoccupazione quotidianamente mitigato dai contatti con Torino, rimasti costanti addirittura quando il suo ritorno sembrava una montagna da scalare. Ecco: oggi lo è un po’ meno. Non tanto, però un po’ sì. Sia per la volontà dello stesso Kolo, sia perché il gesto juventino arriva per ribadire una scelta già fatta e avallata inoltre dalla proprietà, a patto che non si facciano follie economiche. Come ai vecchi tempi. Non a caso, Damien Comolli avrebbe preferito - e preferirebbe ancora adesso - non caricarsi di un peso eccessivo sul bilancio.
Vlahovic per il Milan si riduce l'ingaggio
Perciò legare l’arrivo della punta di Bondy all’addio di Dusan Vlahovic, autore della seconda rete che ha piegato il Parma al debutto, ma non di un restyling della sua posizione. Tutt’altro: l’idea della dirigenza resta sostanzialmente quella di liberarsi di un peso economico non indifferente, e quella del giocatore di ritagliarsi uno spazio da protagonista in un club all’altezza delle sue ambizioni. Considerando chi ha bussato alla sua porta, oltre alle offerte recapitate all’agente Darko Ristic, c’è un unico compromesso e veste di rossonero: è il Milan di Allegri. E quello di Harder, fresco d’arrivo. E quello di Gimenez, teoricamente titolare al centro del reparto offensivo. Dunque? Dunque si potrebbe fare. Però soltanto con delle condizioni a oggi impossibili da pronosticare. A partire da uno sconto sulla richiesta per il cartellino - la Juve parte da 20, il Milan può raggiungere i 15 e al limite giocare con dei bonus - e da un aiuto sull’ingaggio da parte del numero nove, pronto a ridurre le pretese per un pluriennale ad almeno 6 milioni di euro annui.
In bocca al lupo. Un po’ a tutti, praticamente sparsi. Ma soprattutto a chi non ha mollato la sfera dei sogni: perché è questo, oggi, lo scenario in cui Kolo arriva e Dusan va, materiale per chi dovrà organizzare il migliore contesto possibile. Intanto, al meeting di ieri, per Muani seguiranno nuovi contatti in queste ore, magari con un aiuto - o più certezze, si augurano - sul fronte cessioni. La lunga corsa a stappare il calciomercato in entrata sembra davvero non si sia fermata mai. Tanto vale comprendere fin dove potrà spingersi, specialmente adesso. Adesso che manca un passo. Adesso che manca l’ultima curva. Adesso che si fa la Juventus. Prima che sia troppo tardi, o che ci s’invada di rimorsi.
