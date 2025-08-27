Chiffi per Genoa-Juve, perché Tudor lo ricorda amaro e Kostic un po' meno

Genoa-Juve, i precedenti con Chiffi

L'Aia ha affidato ufficialmente Genoa-Juventus, in programma domenica 31 agosto alle 18:30, all'arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova. Gli assistenti saranno Mondin e Fontemurato, con Forneau nel ruolo di quarto uomo. Al Var ci sarà infine la coppia composta da Paterna e La Penna. Per Chiffi i precedenti con i bianconeri sono ben 17, con un bilancio di dodici vittorie, due pareggi e tre sconfitte. L'ultimo ko risale proprio ad aprile 2025 contro il Parma, con l'unica sconfitta in Serie A dell'era Igor Tudor. Una partita decisa sul punteggio di 1-0 dal colpo di testa di Mateo Pellegrino che ha rischiato di compromettere la corsa Champions dei bianconeri. Il grande episodio da segnalare risale invece ad un Inter-Juve del 2023 che vide i bianconeri imporsi per 1-0. Sulla rete del successo firmata da Kostic, che con il Genoa potrebbe tornare titolare al posto dello squalificato Cambiaso, i giocatori nerazzurri si lamentarono per un presunto tocco con il braccio di Rabiot e Vlahovic ad inizio azione. Le riprese televisive cercarono di coglierlo con tutte le telecamere impiegando più di quattro minuti. Nonostante questo non ci sono state immagini chiare dell'intervento falloso, quindi è stato sufficiente solo un check in sala Var senza che l'arbitro venisse richiamato all'On Field Review. Infine nel maggio 2022, nella sconfitta della Juve sul campo della Fiorentina, Chiffi che decise di non sanzioniare un contatto su Chiellini, oggi dirigente ed allora alla sua ultima presenza in maglia bianconera.

