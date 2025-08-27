Djaló dalla Juve al Besiktas, il comunicato ufficiale: ecco formula e cifre

Mancava soltanto l'ufficialità e ora è arrivata, Djalo è un nuovo calciatore del Besiktas. Il difensore portoghese non è mai riuscito ad incidere alla Juventus, sin dal suo arrivo nel mercato di gennaio del 2024. Lo scorso anno al Porto ha trovato maggiore continuità e poi ha fatto rientro con il resto del gruppo alla fine del prestito. Dopo aver fatto la preparazione con la Vecchia Signora e aver partecipato anche alle amichevoli pre campionato, il club ha raggiunto l'accordo con i turchi per la cessione a titolo definitivo. E potrebbe aiutare Comolli e la dirigenza a completare qualche colpo in entrata in questi ultimi giorni di mercato.