Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Djaló dalla Juve al Besiktas, il comunicato ufficiale: ecco formula e cifre

I bianconeri hanno reso noto il trasferimento del difensore portoghese: tutti i dettagli
3 min
djalojuveBesiktas
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Mancava soltanto l'ufficialità e ora è arrivata, Djalo è un nuovo calciatore del Besiktas. Il difensore portoghese non è mai riuscito ad incidere alla Juventus, sin dal suo arrivo nel mercato di gennaio del 2024. Lo scorso anno al Porto ha trovato maggiore continuità e poi ha fatto rientro con il resto del gruppo alla fine del prestito. Dopo aver fatto la preparazione con la Vecchia Signora e aver partecipato anche alle amichevoli pre campionato, il club ha raggiunto l'accordo con i turchi per la cessione a titolo definitivo. E potrebbe aiutare Comolli e la dirigenza a completare qualche colpo in entrata in questi ultimi giorni di mercato.

Djalo al Besiktas, il comunicato della Juve

Questa la nota della società: "Tiago Djalo, dalla stagione 2025/2026, vestirà la maglia del Besiktas. È ufficiale, dunque, il suo trasferimento a titolo definitivo in Turchia.  Dopo il prestito della scorsa stagione al Porto – con cui ha collezionato 17 presenze fra campionato, coppa portoghese ed Europa League realizzando anche due reti – per il classe 2000 è pronta ora una nuova avventura . Cresciuto calcisticamente in Portogallo, il difensore centrale è arrivato in bianconero nel gennaio del 2024 dal LOSC Lille - con cui aveva conquistato un campionato e una Supercoppa francese - esordendo il 25 maggio successivo contro il Monza all’Allianz Stadium. Buona fortuna per il futuro, Tiago!".

Le cifre dell'operazione

La Juventus ha precisato anche tutte le cifre del trasferimento: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Beşiktaş JK per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tiago Emanuel Embaló Djalo a fronte di un corrispettivo di € 3,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 1 milione. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a ca. € 1,4 milioni, al netto degli oneri accessori".

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere