Djaló dalla Juve al Besiktas, il comunicato ufficiale: ecco formula e cifre

Mancava soltanto l'ufficialità e ora è arrivata, Djalo è un nuovo calciatore del Besiktas. Il difensore portoghese non è mai riuscito ad incidere alla Juventus, sin dal suo arrivo nel mercato di gennaio del 2024. Lo scorso anno al Porto ha trovato maggiore continuità e poi ha fatto rientro con il resto del gruppo alla fine del prestito. Dopo aver fatto la preparazione con la Vecchia Signora e aver partecipato anche alle amichevoli pre campionato, il club ha raggiunto l'accordo con i turchi per la cessione a titolo definitivo. E potrebbe aiutare Comolli e la dirigenza a completare qualche colpo in entrata in questi ultimi giorni di mercato.
Djalo al Besiktas, il comunicato della Juve
Questa la nota della società: "Tiago Djalo, dalla stagione 2025/2026, vestirà la maglia del Besiktas. È ufficiale, dunque, il suo trasferimento a titolo definitivo in Turchia. Dopo il prestito della scorsa stagione al Porto – con cui ha collezionato 17 presenze fra campionato, coppa portoghese ed Europa League realizzando anche due reti – per il classe 2000 è pronta ora una nuova avventura . Cresciuto calcisticamente in Portogallo, il difensore centrale è arrivato in bianconero nel gennaio del 2024 dal LOSC Lille - con cui aveva conquistato un campionato e una Supercoppa francese - esordendo il 25 maggio successivo contro il Monza all’Allianz Stadium. Buona fortuna per il futuro, Tiago!".
Le cifre dell'operazione
La Juventus ha precisato anche tutte le cifre del trasferimento: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Beşiktaş JK per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tiago Emanuel Embaló Djalo a fronte di un corrispettivo di € 3,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 1 milione. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a ca. € 1,4 milioni, al netto degli oneri accessori".