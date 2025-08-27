Kolo Muani a un passo dalla Juve, stretta finale Comolli-Psg: cifra e formula

La Juventus accelera per Randal Kolo Muani , con la trattativa col Paris Saint-Germain entrata nelle fasi decisive. A pochi giorni dalla chiusura del mercato, il club bianconero è pronto a sferrare l’assalto finale per riportare l’attaccante francese a Torino. La fumata bianca sembra ormai molto vicina e per raggiungerla definitivamente, manca l'ultimo passo da parte della Vecchia Signora. Comolli è pronto a chiudere questa lunga telenovela con i parigini che è durata per quasi tutto il calciomercato estivo, tra i tira e molla sulla formula e le cifre. Ora, come riportato anche da Sky Sport, sembra si vada verso le strette di mano.

Juve, vicino il ritorno di Kolo Muani

L’intesa tra la Juventus e il Psg è sempre più vicina: si lavora su una formula che prevede un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni (che le due società starebbero discutendo), per un’operazione complessiva da circa 55-60 milioni di euro comprensivi di bonus. I due club sarebbero arrivati dunque a un punto d'incontro dopo la richiesta iniziale di 70 milioni complessivi da parte dei campioni d'europa e i 55 offerti inizialmente da Madama tra prestito e riscatto. Kolo Muani, che ha già vestito la maglia bianconera nella scorsa stagione collezionando 22 presenze complessive, 10 gol e tre assist, ha manifestato la propria volontà di tornare a Torino: un segnale importante che avvicina ulteriormente la chiusura dell’affare.

Kolo Muani, la punta ideale per Tudor

L'attaccante francese ha dimostrato negli scorsi mesi di essere molto utile negli schemi di Tudor, che lo ha schierato sia da punta solitaria con due trequartisti, sia leggermente defilato. Le caratteristiche del calciatore sono perfette per le idee dell'allenatore, che potrebbe sfruttare la punta sia per attaccare la profondità sia come finalizzatore di gioco o anche nella manovra. Ulteriori qualità che andrebbero a rafforzare la rosa, che già può contare su David. Ma le partite sono molte e gli imprevisti dietro l'angolo, quindi avere più soluzioni è il segreto di Pulcinella. Manca ora l'ultimo passo decisivo della Vecchia Signora, ma mai come ora il ritorno di Kolo Muani sembra a un passo.