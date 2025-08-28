La Juve di Yildiz parte sempre 1-0: terzino aggiunto con Motta, libero con Tudor

TORINO - Entrare in campo ogni volta con il tabellone elettronico che esibisce in bella mostra il punteggio di uno a zero, rigorosamente in proprio favore, è il sogno di ogni allenatore. E di ogni giocatore. E di ogni tifoso. Ecco, numeri alla mano, Igor Tudor - da quando si è seduto sulla panchina della Juventus - gode di questo privilegio. Le fredde statistiche non raccontano tutto dell’apporto di un giocatore, ci mancherebbe, ma in questo caso sono piuttosto significative: Kenan Yildiz, sotto la gestione del tecnico croato, ha infatti messo a referto sei gol e sei assist. In dodici partite complessive, tra il finale dello scorso campionato, il Mondiale per Club in estate e l’esordio della Serie A appena scattata dai blocchi. La media, insomma, è presto fatta.
La Juve parte sempre 1-0
L’iperbole, con il turco in campo, si “sgonfia” a lusinghiera realtà: la Juventus, in sua presenza, parte sempre da uno a zero. Perché lui, vuoi con un gol o vuoi con un assist, senza contemplare tutte le casistiche in un suo guizzo risulta determinante per scardinare le difese avversarie, ci mette sempre lo zampino. Lo sostengono i numeri assoluti, lo conferma anche la straordinaria continuità con cui risulta decisivo: le giocate vincenti, da fine marzo a oggi, sono state disseminate in otto delle dodici occasioni in cui è sceso in campo con indosso la maglia bianconera numero dieci. Una fotografia della sua imperiosa crescita personale e della crescita della sua influenza su tutta la squadra, proprio nel periodo in cui ha scollinato dai 19 ai 20 anni, perché è giusto ricordare sempre quanto ancora tenera sia la sua carta d’identità.
Da Motta a Tudor
Ma non soltanto. Perché tra il prima e il dopo, appunto, c’è stato l’approdo di Tudor in panchina. E il tecnico ha rivisto pesantemente, quasi stravolto, l’interpretazione della partita da parte dell’ex Bayern Monaco. Sotto la gestione Thiago Motta, infatti, i tifosi si erano abituati a vedere un Yildiz in versione “terzino aggiunto”, molto largo e sovente basso a sinistra. Non per forza una scelta sbagliata in senso assoluto, perché il suo apporto in fase di non possesso del pallone è sempre stato molto importante, ma per certo una mossa che l’ha portato a determinare poco negli ultimi venti metri. Ecco: le idee del gigante di Spalato sono andate in una direzione diametralmente opposta.
Yildiz e il ritorno alle origini
E, così, Yildiz è tornato a ridosso della punta, lì dove era cresciuto e si era affermato tra giovanili e Next Gen. Il suo raggio d’azione è stato decisamente avanzato, senza che diminuisse la sua rilevanza nel garantire equilibri alla squadra, e il suo contribuito offensivo è mutato: gol contro il Genoa nel giorno dell’esordio di Tudor, poi anche col Lecce e soprattutto a Venezia, nell’ultimo e decisivo turno per la qualificazione all’imminente Champions League, cui è seguito il tris messo a segno in estate sotto i riflettori planetari del Mondiale per Club. E poi i due assist all’Udinese a maggio e i due con cui ha inaugurato ora la nuova stagione contro il Parma, inframezzati dalle giocate decisive negli Stati Uniti di fronte a Wydad e Manchester City.
Kenan rinato grazie a Tudor
Effetto Tudor, si potrebbe azzardare. Raccogliendo consensi, per quanto indiretti, da parte degli interessati. "Sono molto felice con Tudor, mi lascia grande libertà in campo per muovermi e per aiutare i compagni", ha evidenziato il turco proprio a margine del successo di domenica sera contro il Parma. "Yildiz è molto importante, perché è uno di quei giocatori che occupa un ruolo in cui fa la differenza – ha invece sottolineato il tecnico a margine della passata stagione -. Fa quello che piace ai tifosi: il gol, l’assist. È uno che vede la porta e ti fa giocare bene, un tipo di calciatore ormai raro. E non solo: ha una dote che da fuori non si può vedere, ovvero la mentalità. Essere sempre sul pezzo, sempre dentro ogni allenamento e dentro ogni esercizio, senza paura e con una personalità che va coltivata, è una caratteristica che va ricercata. Non è una cosa scontata, soprattutto nelle nuove generazioni: quando trovi qualcuno che ha quella mentalità e quelle qualità devi tenertelo stretto". Un promemoria per se stesso e per la società. Un messaggio che non ha bisogno, in ogni caso, di essere ribadito: Yildiz è un titolare ormai inamovibile e un ricco rinnovo fino al 2030 è già stato appoggiato sul tavolo.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
TORINO - Entrare in campo ogni volta con il tabellone elettronico che esibisce in bella mostra il punteggio di uno a zero, rigorosamente in proprio favore, è il sogno di ogni allenatore. E di ogni giocatore. E di ogni tifoso. Ecco, numeri alla mano, Igor Tudor - da quando si è seduto sulla panchina della Juventus - gode di questo privilegio. Le fredde statistiche non raccontano tutto dell’apporto di un giocatore, ci mancherebbe, ma in questo caso sono piuttosto significative: Kenan Yildiz, sotto la gestione del tecnico croato, ha infatti messo a referto sei gol e sei assist. In dodici partite complessive, tra il finale dello scorso campionato, il Mondiale per Club in estate e l’esordio della Serie A appena scattata dai blocchi. La media, insomma, è presto fatta.
La Juve parte sempre 1-0
L’iperbole, con il turco in campo, si “sgonfia” a lusinghiera realtà: la Juventus, in sua presenza, parte sempre da uno a zero. Perché lui, vuoi con un gol o vuoi con un assist, senza contemplare tutte le casistiche in un suo guizzo risulta determinante per scardinare le difese avversarie, ci mette sempre lo zampino. Lo sostengono i numeri assoluti, lo conferma anche la straordinaria continuità con cui risulta decisivo: le giocate vincenti, da fine marzo a oggi, sono state disseminate in otto delle dodici occasioni in cui è sceso in campo con indosso la maglia bianconera numero dieci. Una fotografia della sua imperiosa crescita personale e della crescita della sua influenza su tutta la squadra, proprio nel periodo in cui ha scollinato dai 19 ai 20 anni, perché è giusto ricordare sempre quanto ancora tenera sia la sua carta d’identità.
Da Motta a Tudor
Ma non soltanto. Perché tra il prima e il dopo, appunto, c’è stato l’approdo di Tudor in panchina. E il tecnico ha rivisto pesantemente, quasi stravolto, l’interpretazione della partita da parte dell’ex Bayern Monaco. Sotto la gestione Thiago Motta, infatti, i tifosi si erano abituati a vedere un Yildiz in versione “terzino aggiunto”, molto largo e sovente basso a sinistra. Non per forza una scelta sbagliata in senso assoluto, perché il suo apporto in fase di non possesso del pallone è sempre stato molto importante, ma per certo una mossa che l’ha portato a determinare poco negli ultimi venti metri. Ecco: le idee del gigante di Spalato sono andate in una direzione diametralmente opposta.