“Il peggiore della nostra storia”: Juve, gli auguri a Motta fanno infuriare i tifosi

Non è solo il giorno del sorteggio del girone unico Champions League per la Juventus . La giornata di oggi è infatti anche quella del compleanno dell'ex allenatore Thiago Motta . Nonostante i pochi mesi trascorsi sulla panchina bianconera, con risultati deludenti che lo hanno portato all'esonero a marzo, il club lo ha comunque celebrato sui social augurandogli un buon compleanno. Una prassi per tutti gli ex calciatori o allenatori bianconeri, ma che ha scatenato diversi commenti dei tifosi sui social che hanno ricordato molto negativamente la sua esperienza a Torino.

Motta, gli auguri fanno infuriare i tifosi

La Juventus, tramite un post pubblicato sul proprio account X, ha celebrato il compleanno del suo ex allenatore scrivendo: "Tanti auguri , Thiago!". Un messaggio semplice che ha però rievocato ricordi spicevoli nei tifosi, ancora scottati dai risultati deludenti ottenuti dall'italo-brasiliano sulla panchina bianconera. In molti hanno infatti scritto messaggi come: "Una delle pagine più buie della nostra storia", o "Il peggiore allenatore della storia della Juventus", "Il post di auguri ad un allenatore che per tre mesi ha panchinato Yildiz e Thuram" o ancora "Lui non è juventino", "La tua prossima squadra deve essere il Poggibonsi" e "Sarebbe stata più gradita una foto di Maifredi, grazie per averci fatto perdere tutto". Ci sono poi anche diversi commenti ironici come "Auguri mister, ma adesso cambia mesterie", o "Manchi mister" e richieste di cancellare il post. Presenti infine dei rari messaggi di incoraggiamento come: "Mi dispiace sinceramente per come sia finita con Motta. Era l'allenatore sbagliato nel momento sbagliatissimo. Spero che non si sia rovinato la carriera perché non è Guardiola, ma neanche quello che abbiamo visto noi".