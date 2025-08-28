Juve e Balocco: la storia continua, insieme

Una partnership che si rafforza

Balocco sarà, dunque, Official Partner della Prima Squadra Maschile per le stagioni 2025/26, 2026/27 e 2027/28, e per la prima volta estenderà la collaborazione anche alla Juventus Women e alla Juventus Next Gen. Un passo importante che testimonia la volontà dell’azienda dolciaria piemontese di sostenere il mondo dello sport a 360 gradi: dal professionismo femminile alla valorizzazione dei giovani talenti, con un impegno che si riflette dentro e fuori dal campo. L’estensione dell’accordo prevede la presenza del marchio Balocco sul fronte della maglia di allenamento ufficiale, così come sulla maglia e sulla giacca pre-partita di Women e Next Gen. Il logo sarà, inoltre, visibile sui LED a bordocampo durante le gare interne di Serie A e Coppa Italia Femminile della Juventus Women e di Serie C e Coppa Italia Serie C per la Next Gen. La partnership includerà anche collaborazioni con i nostri Junior Member, visibilità sui backdrop interviste pre e post-match e una serie di attivazioni digitali dedicate sulle piattaforme ufficiali Juventus.

Un cammino condiviso

Damien Comolli, Direttore Generale di Juventus, ha commentato: "Il rinnovo di questa partnership rappresenta un segno tangibile dell’impegno reciproco e della fidelizzazione che lega due aziende storiche del territorio. Siamo particolarmente orgogliosi dell’ampliamento che coinvolge la nostra Prima Squadra Femminile e la formazione Next Gen, perché certifica il grande lavoro svolto dalla Società in ambito femminile e giovanile, ampliando il raggio d’azione e creando sinergie che ci spingono verso traguardi sempre più ambiziosi. Insieme, siamo pronti ad affrontare le sfide future con determinazione e passione". "Crediamo profondamente nello sport come leva educativa e sociale e siamo orgogliosi di ampliare la nostra storica partnership con Juventus. Sostenere il calcio femminile e i giovani talenti significa per noi dare concretezza a valori come l’inclusione, la crescita personale e il lavoro di squadra. L’estensione della collaborazione a Juventus Women e Juventus Next Gen rappresenta anche un’opportunità strategica per entrare in contatto con un pubblico sempre più ampio e trasversale, che comprende nuove generazioni e mondo femminile, dentro e fuori dal campo", commenta Gianfranco Bessone, Direttore Amministrativo e Membro del CdA di Balocco.

Una grande storia, insieme

Dal 2010 a oggi, Balocco e Juventus hanno percorso insieme un lungo cammino, condividendo emozioni, successi e obiettivi. Una collaborazione che non è mai stata soltanto una sponsorizzazione, ma un’autentica storia di fiducia e vicinanza, cresciuta stagione dopo stagione. Con il rinnovo dell’accordo, il futuro si annuncia ancora più ricco di sfide e opportunità da affrontare fianco a fianco: Juventus e Balocco, insieme, per scrivere nuove pagine di storia.