"Vlahovic 99% resta alla Juve, Savona venduto in Premier": Comolli scatenato al sorteggio Champions!

Damien Comolli a tutto campo sul mercato Juve . Il direttore generale bianconero, a margine dei sorteggi per la prossima Champions League , non si è risparmiato ai microfoni dopo gli accoppiamenti per la campagna europea. Tema centrale, ovviamente, il calciomercato, a pochi giorni dalla chiusura della finestra estiva. Ancora diverse le situazioni in divenire, e su cui Comolli ha risposto senza peli sulla lingua: da Nicolò Savona a Dusan Vlahovic passando per Kolo Muani.

Juve, Comolli e il percorso Champions

Il dirigente dei bianconeri, ai microfoni di Sky Sport, ha innanzitutto commentato il percorso che attende la Juve in Champions, con sfide di cartello (e con tanti ex da affrontare come Pogba e Huijsen): "Penso che sia un calendario affascinante, come il Real in trasferta o campi difficili come quello del Bodo Glimt che è sintetico. Per me sarà emozionante tornare a Monaco, come coach ho iniziato lì. Poi anche la sfida contro lo Sporting è interessante, il proprietario è un mio amico. Dobbiamo arrivare il più lontano possibile, noi siamo la Juve, il nostro obiettivo è il successo". Dal campo si passa presto a parlare di calciomercato e delle trattative più calde in casa bianconera.

"Vlahovic resta, Savona parte. Kolo Muani..."

Il diggì Juve non si sottrae alle domande relative alla campagna acquisti, dando subito un aggiornamento importante: "Kolo Muani? Come potete immaginare il mercato viene svolto anche qui. Abbiamo appena raggiunto un accordo per Savona al Nottingham Forest, operazione fatta nel pomeriggio. Poi non mi trovo a mio agio a parlare di giocatori di altri club. Tra oggi e lunedì sera possono succedere tante cose. Come ha detto Chiellini faremo tutto il possibile per migliorare squadra e rosa".

Comolli non si limita a Savona, e fa un annuncio importante su Vlahovic, con una chiusa anche sulla trattativa per Kolo Muani: "Non c’è alcune frizione tra noi e Vlahovic, la situazione è chiara, al 99% resterà e starà con noi per tutta la stagione. C’è stato qualcosa con altri club, ma nulla di concreto. E penso che lui voglia restare. Abbiamo la fortuna di avere una proprietà che ci dà sostegno, poi abbiamo dei vincoli sul fair play per il prossimo triennio che ci rende cauti e ci mette un po’ in difficoltà. Pochi milioni sembrano pochi ma sono molti soldi, quindi parlando di Kolo Muani o di altri giocatori c'è anche questo da tenere in considerazione".

