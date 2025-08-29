Boattin: "Juve mia, ti ho dato tutto. Manchi, non pensavo mai di andare via" 

Non importa che ci siano uno schermo e poi un oceano di distanza. Basta soffermarsi un secondo sugli occhi di Lisa Boattin per capire il turbinio di emozioni (anche e ancora contrastanti) che, con una trattativa quasi lampo, quest’estate l’ha portata dall’altra parte del mondo. Dalla Juventus allo Houston Dush, con un contratto fino al 2027. Da quella che lei chiama ancora casa a una realtà dove ricominciare tutto da capo. Da quella squadra in cui ha giocato dal giorno uno del 2017 - e che tifa dal giorno uno della sua vita - a una realtà che definire diversa è un eufemismo. Negli occhi di Boattin si scorgono adrenalina, nostalgia, curiosità, paura, eccitazione, caos, calma. Lisa Boattin, come è stato l’impatto con la nuova realtà? «Dopo otto anni ritrovarmi con un’altra maglia e anche in un altro Paese è stato molto forte, ma sono stata accolta in un ambiente positivo e professionale dove mi sono sentita subito a mio agio».
La trattativa è stata molto veloce: che cosa l’ha convinta? «Avevo appena concluso una stagione piuttosto complicata, a livello professionale e anche extracalcistico. Per questo quando è arrivata questa proposta ho pensato che fosse l’occasione giusta. Mi sono detta: “Ho bisogno di qualcosa di nuovo”. L’opportunità di fare un’esperienza, di vita e di calcio, in un campionato come la Nwsl poi ha fatto il resto». A che cosa si sta abituando in queste prime settimane? «Intanto qui è tutto “più grande”, le distanze, gli spazi, le strade… Ecco, a Vinovo ero abituata a raggiungere il campo letteralmente in due minuti, qui vivo a 20 minuti da fare su una strada a cinque corsie che per il momento sono riuscita a “gestire” in queste tempistiche, ma forse solo perché è agosto… E poi al caldo, incredibile: me lo avevano anticipato, ma è peggio di quel che pensassi! (ride) Sto scoprendo in generale un mondo molto diverso, modi di vivere diversi, ma è esattamente quello che volevo quando ho scelto di partire».
E in campo cosa l’ha colpita? «L’altissima intensità. Si corre tanto e la richiesta è sempre il pressing alto, costante. E poi la qualità della squadra: siamo quart’ultime, ma questo è un campionato apertissimo nel quale si può davvero vincere e perdere con chiunque». Quanto manca al suo esordio? «Spero poco, non vedo l’ora di poter contribuire mettendo a disposizione la mia qualità nella gestione della palla e dei momenti della gara e portando un po’ della cultura italiana a livello difensivo». Ecco, la sua squadra difende a quattro. Sarà un po’ un ritorno al passato per lei…«Negli ultimi due anni in effetti ho sempre giocato come quinto e quindi sono felice: un po’ mi mancava».
La sfida a Cantore e il calore Usa
Intanto ha assistito alle prime due partite. Che emozione è stata? «Un momento in cui mi sono trovata immersa in una realtà del tutto nuova: al di là di quanto sia pieno, lo stadio è uno stadio, l’abbraccio dei tifosi all’ingresso ti avvolge e ti fa sentire bene e poi ci sono i momenti, a partire dalla presentazione della partita, che rendono tutto un grande spettacolo. Qui la gente vive di questo sport, si percepisce la passione a prescindere dal fatto che in campo giochino uomini o donne. Questo tipo di cornice in Italia è ancora un orizzonte molto lontano purtroppo». Come sono i tifosi americani con lei? «Molto calorosi, qui amano tanto l’Italia, mi chiedono del mio Paese e provano a darmi il benvenuto nella mia lingua. L’altro giorno allo stadio c’erano i ragazzi dell’Academy della Juventus, tutti con la maglia bianconera, mi ha fatto effetto. Una bambina si è avvicinata e mi ha detto: “Tu per me sei un esempio perché hai giocato nella Juve e ora sei una giocatrice dei Dush”. È stato molto significativo».
A proposito di giocare e di grandi stadi. Il 28 settembre sfidate il Washington Spirit, la squadra di Cantore. Quanto sarà strano? «Sarà molto strano, ma anche bellissimo. Se giocherò, spero di non marcarla (ride)!» Come no, in fondo è quella che la conosce meglio… «Sì, è vero, ma anche lei conosce molto bene me!». Vi siete sentite? «Ci sentiamo spesso, è bello avere qualcuno con cui parlare anche dopo la mezzanotte italiana! Diciamo che a Washington lei può contare su suo fratello che vive lì, mentre io qui sono sola e mi sta aiutando molto in questo senso».
Ha già avuto modo di guardare anche ciò che c’è fuori dal campo? «Intanto ho visto una partita di baseball insieme a mia mamma che mi ha raggiunta qui dopo una decina di giorni. È stata un’esperienza pazzesca: sicuramente andrò a vedere l’Nba e poi mi hanno già parlato degli imperdibili rodei dei mesi di febbraio e marzo. Ho visitato qualche parco naturale, per il momento». Visto che ha citato la mamma: è lei quella che ha patito di più la sua partenza? «In realtà l’abbiamo “patita” tutti allo stesso modo, io compresa, perché siamo molto legati. Già Torino per i miei genitori era distante, figuriamoci adesso… Allo stesso tempo, però, hanno visto da vicino come ho vissuto quest’ultima stagione e quindi erano felici di questa opportunità: sono stati loro a dirmi che probabilmente è capitata nel momento giusto, che avevo bisogno di cambiare un po’ aria».
Rimpianto Juve, le parole ai tifosi
Ha qualche rimpianto ripensando alla Juve? «Non avrei mai pensato di lasciare la Juve. L’ultimo è stato un anno particolare, forse c’è stato qualche fraintendimento, ma non voglio entrare nello specifico perché io so e chi deve sapere sa. Ne ho sentite tante, ma la verità è che io sono felice di quello che ho fatto alla Juve e penso di aver dato davvero tutto». C’è qualcosa che non ha fatto in tempo a dire ai tifosi juventini?«Innanzitutto che mi dispiace non averli salutati di persona. Capisco che quando si va via così velocemente è difficile comprendere alcune cose… Sono, però, orgogliosa del rapporto importante che ho sempre avuto con loro, che mi hanno sempre sostenuta e con cui penso di essere sempre stata molto disponibile. D’altronde, da tifosa juventina, li ho capiti in tutti i momenti. Vorrei mandare a ciascuno un abbraccio, a quelli che ci sono stati dalla prima partita a Vinovo fino a quelli incrociati all’ultima».
Cosa le manca più di tutto dell’Italia? «In questo momento la mia vecchia routine. A Vinovo ci conoscevamo tutti, ogni volta era come entrare a casa: è il bello della Juve, questo mi manca tantissimo». Alleggeriamo. Qualcosa di più frivolo? «Beh, la pasta! Che qui non cucinano molto bene. Stasera proverò una pizzeria, vediamo…». C’è qualcosa con cui compensare? «La carne, non sono una grande amante, ma devo dire che qui è davvero buona. Anche se mai potrà compensare la mancanza di una carbonara, si intende!».
