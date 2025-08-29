Boattin: "Juve mia, ti ho dato tutto. Manchi, non pensavo mai di andare via" 

Non importa che ci siano uno schermo e poi un oceano di distanza. Basta soffermarsi un secondo sugli occhi di Lisa Boattin per capire il turbinio di emozioni (anche e ancora contrastanti) che, con una trattativa quasi lampo, quest’estate l’ha portata dall’altra parte del mondo. Dalla Juventus allo Houston Dush , con un contratto fino al 2027 . Da quella che lei chiama ancora casa a una realtà dove ricominciare tutto da capo. Da quella squadra in cui ha giocato dal giorno uno del 2017 - e che tifa dal giorno uno della sua vita - a una realtà che definire diversa è un eufemismo. Negli occhi di Boattin si scorgono adrenalina, nostalgia, curiosità, paura, eccitazione, caos, calma. Lisa Boattin, come è stato l’impatto con la nuova realtà? «Dopo otto anni ritrovarmi con un’altra maglia e anche in un altro Paese è stato molto forte, ma sono stata accolta in un ambiente positivo e professionale dove mi sono sentita subito a mio agio».

La trattativa è stata molto veloce: che cosa l’ha convinta? «Avevo appena concluso una stagione piuttosto complicata, a livello professionale e anche extracalcistico. Per questo quando è arrivata questa proposta ho pensato che fosse l’occasione giusta. Mi sono detta: “Ho bisogno di qualcosa di nuovo”. L’opportunità di fare un’esperienza, di vita e di calcio, in un campionato come la Nwsl poi ha fatto il resto». A che cosa si sta abituando in queste prime settimane? «Intanto qui è tutto “più grande”, le distanze, gli spazi, le strade… Ecco, a Vinovo ero abituata a raggiungere il campo letteralmente in due minuti, qui vivo a 20 minuti da fare su una strada a cinque corsie che per il momento sono riuscita a “gestire” in queste tempistiche, ma forse solo perché è agosto… E poi al caldo, incredibile: me lo avevano anticipato, ma è peggio di quel che pensassi! (ride) Sto scoprendo in generale un mondo molto diverso, modi di vivere diversi, ma è esattamente quello che volevo quando ho scelto di partire».

E in campo cosa l’ha colpita? «L’altissima intensità. Si corre tanto e la richiesta è sempre il pressing alto, costante. E poi la qualità della squadra: siamo quart’ultime, ma questo è un campionato apertissimo nel quale si può davvero vincere e perdere con chiunque». Quanto manca al suo esordio? «Spero poco, non vedo l’ora di poter contribuire mettendo a disposizione la mia qualità nella gestione della palla e dei momenti della gara e portando un po’ della cultura italiana a livello difensivo». Ecco, la sua squadra difende a quattro. Sarà un po’ un ritorno al passato per lei…«Negli ultimi due anni in effetti ho sempre giocato come quinto e quindi sono felice: un po’ mi mancava».