"Juve padronale, in Premier più spazio ai manager": Calvo, sassolini dall'Inghilterra

La nuova vita calcistica di Francesco Calvo , ex direttore dei ricavi e delle relazioni istituzionali della Juventus , sta proseguendo in Inghilterra più precisamente a Birmingham con l' Aston Villa che affronterà il Bologna in Europa League . E che può essere considerata ormai tra le grandi della Premier. Il dirigente sportivo, in bianconero fino a giugno scorso, è stato intervistato da Sky Sport e ha parlato delle differenze tra la visione calcistica inglese e quella italiana.

Calvo e il modello Premier

Francesco Calvo da luglio è entrato in modo operativo nell'Aston Villa con il ruolo di responsabile delle operazioni commerciali del club inglese, dopo aver salutato la Juventus nel mese di giugno per intraprendere una nuova avventura lontano dall'Italia. Il dirigente ha parlato a Sky Sport: "Per me è un grande orgoglio lavorare e rappresentare un club storico per l'Inghilterra, poi sono tanti i motivi che differenziano questa nazione dal resto del mondo calcisticamente parlando. È un mondo diverso dal resto del calcio, soprattutto per l'importanza delle squadre e la partecipazione del pubblico. In Italia c'è bisogno di evolversi su diversi aspetti, culturalmente ed economicamente la Premier è assolutamente avanti". Poi il riferimento al suo passato: "In Italia la Juventus era una delle eccezioni, ma il presidente solitamente ha un ruolo padronale. In Inghilterra c'è una visione più aziendale, è una differenza culturale. Qui un manager ha più libertà d'azione".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE