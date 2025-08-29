Kolo Muani e Nico Gonzalez, novità Juve: cambia la formula col Psg e perché l'Atletico ora ha fretta

Secondo Le Parisien Kolo Muani sarebbe ancora vicinissimo alla Juventus, ma a cambiare sarebbe la formula: Comolli starebbe infatti forzando per un prestito senza obbligo di riscatto, formula che ovviamente non piace ad un Psg ormai però messo alle strette dai bianconeri, forti di un attacco che potrebbe definirsi completo anche con la coppia David-Vlahovic. Un punto di incontro tra i due club potrebbe quindi essere un prestito oneroso con obbligo legato a determinate condizioni. A margine del sorteggio di Champions League, il direttore generale della Juventus aveva già gettato un'ombra sulla questione, dichiarando: "Abbiamo avuto qualche discussione con il PSG, ma non è andata oltre. Non so come andrà a finire. Dobbiamo essere consapevoli del fair play finanziario della UEFA: ogni euro conta. Abbiamo già due ottimi attaccanti, Dusan Vlahovic, che rimarrà con noi, e Jonathan David. Con loro due, siamo molto contenti di quello che abbiamo". Nel frattempo, l'attaccante francese non è stato convocato da Didier Deschamps per le due partite di qualificazione al Mondiale 2026 che la Francia giocherà a settembre. Kolo Muani, che ha sempre spinto per il ritorno a Torino, si sta allenando separatamente nel campus del PSG a Parigi.
Accellerazione per Nico Gonzalez
L'Atletico Madrid vuole Nico Gonzalez e, nonostante abbia ufficialmente considerato chiusa la questione mercato, ci sono ancora delle speranze di vedere l'argentino alla corte di Simeone. Il Cholo vuole fortemente l'esterno della Juventus ma, nel caso la trattativa andasse in porto, sarebbe un colpo dell'ultima ora di mercato. Secondo Marca anche il Milan e il Villarreal si stanno muovendo su questa pista ma i Colchoneros sono la destinazione preferita di Nico Gonzalez, legata però al discorso cessioni del club spagnolo. In uscita dal Wanda Metropolitano ci sarebbe Gallagher su cui c'è l'interesse del Tottenham che non vorrebbe superare l'offerta di 42 milioni, cifra spesa dagli spagnoli lo scorso anno per acquistarlo.