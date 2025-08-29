Kolo Muani e Nico Gonzalez, novità Juve: cambia la formula col Psg e perché l'Atletico ora ha fretta

Secondo Le Parisien Kolo Muani sarebbe ancora vicinissimo alla Juventus, ma a cambiare sarebbe la formula: Comolli starebbe infatti forzando per un prestito senza obbligo di riscatto, formula che ovviamente non piace ad un Psg ormai però messo alle strette dai bianconeri, forti di un attacco che potrebbe definirsi completo anche con la coppia David-Vlahovic. Un punto di incontro tra i due club potrebbe quindi essere un prestito oneroso con obbligo legato a determinate condizioni. A margine del sorteggio di Champions League, il direttore generale della Juventus aveva già gettato un'ombra sulla questione, dichiarando: "Abbiamo avuto qualche discussione con il PSG, ma non è andata oltre. Non so come andrà a finire. Dobbiamo essere consapevoli del fair play finanziario della UEFA: ogni euro conta. Abbiamo già due ottimi attaccanti, Dusan Vlahovic, che rimarrà con noi, e Jonathan David. Con loro due, siamo molto contenti di quello che abbiamo". Nel frattempo, l'attaccante francese non è stato convocato da Didier Deschamps per le due partite di qualificazione al Mondiale 2026 che la Francia giocherà a settembre. Kolo Muani, che ha sempre spinto per il ritorno a Torino, si sta allenando separatamente nel campus del PSG a Parigi.