Vlahovic-Juve, insieme per forza tra disincanto e rinascita

Il gregario Vlahovic al servizio di Tudor

Tudor ben prima del torneo statunitense, ha chiesto uno sforzo alla società, nella speranza di poter costruire il reparto offensivo attorno alla coppia David-Kolo Muani. Una bocciatura evidente nei confronti di Vlahovic, che però - sulla falsa riga di quanto fatto con il resto degli esuberi - non si è mai tradotta in un esilio vero e proprio. Il tecnico croato, quando necessario, ha sempre chiesto l’apporto del serbo, anche solo per una manciata di minuti. È stato così per le uscite con Al Ain, Wydad Casablanca, Manchester City, Reggiana, Borussia Dortmund e Parma. Sei gare per quattro reti. Bottino che - al netto della competitività degli avversari - risulta comunque incompatibile con l’andatura registrata dall’ex Viola negli ultimi mesi di Serie A. Una sorta di paradosso: nel momento in cui Dusan si è sentito “scaricato”, o meglio, deresponsabilizzato in virtù di un addio che sembrava inevitabile, ha ricominciato a segnare con continuità. Si è parlato tanto della sua fragilità emotiva, del non saper invertire il trend della gara nei momenti più appannati. Insomma, di quella schiacciante aspettativa ingenerata dal costo del suo cartellino (83 i milioni versati nelle casse della Fiorentina nel gennaio del 2022) e dall’ingaggio, del tutto inadeguato per un ventiduenne ancora alla ricerca di se stesso. Per la prima volta dal suo arrivo a Torino, Vlahovic scenderà in campo con una pettorina da gregario. Non sarà più il primo e unico responsabile degli eventuali patemi offensivi della Juventus. A lui il compito di rendersi utile alle spalle di David e - eventualmente - Kolo Muani, con quell’umiltà che non sconfina nella resa, ma si fa attesa silenziosa. Perché talvolta è nel disincanto che si cela la rinascita, e smettendo di inseguire la luce chissà che non si impari a irradiarla...