Tudor: “Con la Champions cambia tutto. Vlahovic? Juve anche con il 3-5-2. Sul mercato…”

La Juve è pronta a scendere in campo contro il Genoa, per cercare di andare alla sosta a punteggio pieno. I bianconeri, dopo l'ottima prova contro il Parma all'esordio in questa nuova stagione di Serie A, saranno impegnati ora contro l'ex Vieira (qui le sue dichiarazioni). Il Grifone nel primo turno ha collezionato solo un punto contro il Lecce e davanti i propri tifosi al Ferraris, poroverà a dare filo da torcere a Tudor. L'allenatore della Vecchia Signora sa benissimo le difficoltà della sfida e ha presentato il match in conferenza stampa, toccando diversi temi. Dal cambio modulo, ai ruoli di David, fino all'importanza di Koopmeiners e il mercato.
Tudor, conferenza stampa Genoa-Juve
"Bella settimana, i ragazzi hanno lavorato bene. Domani dovremo fare una grande gara contro un avversario che non ti regala niente. Sono organizzati ed è uno stadio difficile, bisogna fare bene per fare punti lì" - ha detto Tudor in conferenza stampa. Sulla Champions: "C'è un po' di tutto, poteva andare peggio o meglio. Quando senti la musichetta cambia tutto. Lo abbiamo guadagnato con sacrificio e sudore, per questo ai ragazzi ho detto di godersi questo sorteggio". Sul possibile sostituto di Cambiaso, squalificato per due giornate: "Lo sapete che non dico mai chi gioca, lì possono scendere in campo tutti i giocatori che possono stare sulla fascia". Poi ha proseguito: "Sensazioni? Belle, la squadra è sul pezzo ed è concentrata. Il Parma era una squadra insidiosa. La prima partita è sempre importante, ti prepari due mesi per quello".
Il mercato e la storia dei "tre pezzi"
"Se sono infelice perché non sono arrivati i tre pezzi chiesti sul mercato? Questa cosa dei tre pezzi l'ho detta solo una volta a marzo, poi voi l'avete ripetuta. Sul mercato non è cambiato niente, ora mancano due giorni. Il direttore proverà a fare quello che si può, l'altro giorno ha spiegato bene la situazione del club. Già la conferma dei giocatori dello scorso anno è un valore aggiunto che si sottovaluta. Poi è tornato Bremer, ora lo farà anche Cabal" - ha spiegato Tudor. Poi ha continuato: "Se la squadra mi assomiglia? Se dopo 4 mesi la squadra non ti somiglia, qualcosa hai sbagliato. La squadra poi è un organismo vivo che cambia. Oggi la vedo bene, con un'identità chiara. Voi lo sapete che non mi accontento. Io alleno sempre allo stesso modo sia quando vinco sia quando perdo".
L'elogio a Nico Gonzalez e Koopmeiners: "Lui è un titolare"
Sulla costruzione della difesa a tre: "Si spingono sempre avanti nel modo giusto, non cambia chi ci sia. Sono meccanismi che si allenano. Le condizioni di Bremer? Con le partite crescerà ancora. Nico Gonzalez? Mi è sempre piaciuto, per lui nessuna bocciatura, è un giocatore titolare della nazionale argentina. Ha avuto qualche acciacco e problemino e non è stato in condizione ottimale per farlo giocare, altrimenti l'idea era metterlo a tutta fascia. Può fare sia quel ruolo sia più avanti. Sono contento di averlo nella squadra". Sugli avversari: "Vieira ha organizzato bene la squadra, corrono tanto. Noi abbiamo più qualità, se pareggiamo la loro corsa possiamo fare risultato. Chi come braccetto al posto di Kelly? Si può cambiare anche sistema, ma a sinistra possono giocare Gatti, Kalulu e anche Cabal quando torna". Su Koopmeiners: "Lui è un titolare e sarà titolare, è un giocatore importante ed è sulla buona strada".
"Con Vlahovic anche 3-5-2. David trequartista? Difficile"
Tudor ha poi toccato anche altri temi: "Se la squadra è pronta per tutti gli impegni anche europei? Penso di sì, lo hanno fatto anche lo scorso anno". Su Vlahovic: "Si può giocare anche 3-5-2 con due attaccanti. Quando nella rosa hai giocatori forti, ti devi adattare un po'. Ci può stare avere due sistemi. Se David può giocare anche dietro il centravanti? Difficile se siamo in tre avanti". Su Kalulu e il ruolo a tutta fascia: "I suoi movimenti sono stati perfetti, ha dato solidità difensiva contro Valeri. Ha dato una grande mano, è sempre concentrato e sta bene fisicamente. Quando si fanno le scelte a volte si sottovalutano certe cose. Quando faccio le formazione con lo staff siamo molto attenti e le scelte sono condivise da più persone e vediamo cosa si può gudagnare o perdere".
