Tudor: “Con la Champions cambia tutto. Vlahovic? Juve anche con il 3-5-2. Sul mercato…”

La Juve è pronta a scendere in campo contro il Genoa , per cercare di andare alla sosta a punteggio pieno. I bianconeri, dopo l'ottima prova contro il Parma all'esordio in questa nuova stagione di Serie A, saranno impegnati ora contro l'ex Vieira ( qui le sue dichiarazioni ). Il Grifone nel primo turno ha collezionato solo un punto contro il Lecce e davanti i propri tifosi al Ferraris, poroverà a dare filo da torcere a Tudor . L'allenatore della Vecchia Signora sa benissimo le difficoltà della sfida e ha presentato il match in conferenza stampa, toccando diversi temi. Dal cambio modulo, ai ruoli di David, fino all'importanza di Koopmeiners e il mercato.

Tudor, conferenza stampa Genoa-Juve

"Bella settimana, i ragazzi hanno lavorato bene. Domani dovremo fare una grande gara contro un avversario che non ti regala niente. Sono organizzati ed è uno stadio difficile, bisogna fare bene per fare punti lì" - ha detto Tudor in conferenza stampa. Sulla Champions: "C'è un po' di tutto, poteva andare peggio o meglio. Quando senti la musichetta cambia tutto. Lo abbiamo guadagnato con sacrificio e sudore, per questo ai ragazzi ho detto di godersi questo sorteggio". Sul possibile sostituto di Cambiaso, squalificato per due giornate: "Lo sapete che non dico mai chi gioca, lì possono scendere in campo tutti i giocatori che possono stare sulla fascia". Poi ha proseguito: "Sensazioni? Belle, la squadra è sul pezzo ed è concentrata. Il Parma era una squadra insidiosa. La prima partita è sempre importante, ti prepari due mesi per quello".

Il mercato e la storia dei "tre pezzi"

"Se sono infelice perché non sono arrivati i tre pezzi chiesti sul mercato? Questa cosa dei tre pezzi l'ho detta solo una volta a marzo, poi voi l'avete ripetuta. Sul mercato non è cambiato niente, ora mancano due giorni. Il direttore proverà a fare quello che si può, l'altro giorno ha spiegato bene la situazione del club. Già la conferma dei giocatori dello scorso anno è un valore aggiunto che si sottovaluta. Poi è tornato Bremer, ora lo farà anche Cabal" - ha spiegato Tudor. Poi ha continuato: "Se la squadra mi assomiglia? Se dopo 4 mesi la squadra non ti somiglia, qualcosa hai sbagliato. La squadra poi è un organismo vivo che cambia. Oggi la vedo bene, con un'identità chiara. Voi lo sapete che non mi accontento. Io alleno sempre allo stesso modo sia quando vinco sia quando perdo".