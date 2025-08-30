Tuttosport.com

Juve, un’altra assenza contro il Genoa: i convocati svelano l’indizio mercato

Le scelte di Tudor in vista della trasferta contro il Grifone, valida per la seconda giornata di Serie A
3 min
juveconvocatiGenoa
La Juve è pronta a partire per Genova, dove potrà ripetere la buona prestazione contro il Parma e andare alla sosta a punteggio pieno. La sfida contro il Grifone è ricca di insidie e lo sa bene anche Tudor, che in conferenza stampa ha analizzato la partita e ha fatto il punto su diversi temi. Contro i rossoblù non ci sarà Cambiaso squalificato per due giornate dopo la gomitata a Lovik che gli è costata il rosso diretto. Non sarà presente Perin, che sta rientrando gradualmente dall'infortunio, out anche Rouhi che potrebbe lasciare la Vecchia Signora nelle ultime ore di mercato, vista la trattativa con il Rio Ave. La sua assenza nella lista è un ulteriore indizio, visto che la fascia sinistra per la prossima giornata è leggermente scoperta.

Juve, i convocati contro il Genoa

Questi i venti giocatori che partiranno per la trasferta contro il Genoa

Portieri: 16 Di Gregorio, 23 Pinsoglio, 43 Fuscaldo

Difensori: 3 Bremer, 4 Gatti, 15 Kalulu, 24 Rugani, 25 João Mário, 6 Kelly

Centrocampisti: 11 González, 5 Locatelli, 8 Koopmeiners, 17 Adžić, 18 Kostić, 22 McKennie, 19 Thuram

Attaccanti: 30 David, 9 Vlahović, 10 Yıldız,  7 Conceição

 

 

 

 

Tutte le news di Juventus

