Juve, un’altra assenza contro il Genoa: i convocati svelano l’indizio mercato

La Juve è pronta a partire per Genova, dove potrà ripetere la buona prestazione contro il Parma e andare alla sosta a punteggio pieno. La sfida contro il Grifone è ricca di insidie e lo sa bene anche Tudor, che in conferenza stampa ha analizzato la partita e ha fatto il punto su diversi temi. Contro i rossoblù non ci sarà Cambiaso squalificato per due giornate dopo la gomitata a Lovik che gli è costata il rosso diretto. Non sarà presente Perin, che sta rientrando gradualmente dall'infortunio, out anche Rouhi che potrebbe lasciare la Vecchia Signora nelle ultime ore di mercato, vista la trattativa con il Rio Ave. La sua assenza nella lista è un ulteriore indizio, visto che la fascia sinistra per la prossima giornata è leggermente scoperta.