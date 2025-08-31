Kolo Muani, come dice la Juve o niente: il bancomat per tutelare Comolli

TORINO - Mettiamola così: quel picco di speranza, quella generata dal cambio di marcia di due giorni fa, ieri ha saputo resistere al tempo che passava. E che passava inesorabilmente. Randal Kolo Muani non è più vicino alla Juventus , ma nemmeno più distante: è a un passo, però a un passo tutto da compiere. Un gran giro di parole per dire, tutto sommato, che i contatti di ieri tra bianconeri e Psg non sono stati (ancora) risolutivi, però ugualmente positivi. Mentre quelli di questa mattina possono portare finalmente alla chiusura dell’operazione Kolo duepuntozero , alla quale ognuno a Torino tiene in maniera particolare, ma il giocatore francese più di tutti loro. Del resto, se non fosse stato così, Muani non avrebbe congelato i sondaggi piovuti un po’ ovunque, da interessamenti vaghi a proposte evidentemente più concrete.

Kolo Muani, la promessa Juve

Niente: ha deciso di promettersi a Tudor finché ha la possibilità, cioè fino a questo pomeriggio, quando si aspetta che sul gong delle trattative gli venga dato persino il via libera per prendere un aereo, arrivare in Italia, riabbracciare nuovi e vecchi amici. Non siamo ancora a quel punto. Anzi: mancano dettagli economici sostanziali, come la definizione dei bonus, come l’evidente modifica al nodo che più di ogni altro ha frenato l’acquisto. Cioè il vincolo d’acquisto, la modalità con la quale far scattare l’obbligo di riscatto. Crederci non vuol dire necessariamente riuscirci, resta tuttavia il passo deciso per provarci, la coltivazione diretta di una speranza che si farà più concretamente un tentativo tra pochissimo. Previsione facile, al 31 agosto: sarà dentro o fuori, perché non si potrà fare altrimenti.

La formula per chiudere

E se sarà, dunque se si arriverà alla chiusura dell’affare, a prescindere sarà alle - nuove - condizioni juventine: si partirà da un prestito oneroso più alto dei 10 milioni inizialmente proposti mantenendo un diritto di riscatto di 45 milioni, in grado di farsi obbligo davanti ad alcune condizioni che saranno garanzia per entrambe le società. Le specifiche, ad oggi, sono ancora in fase di studio. Non è un mistero che Comolli voglia cautelarsi con la partecipazione alla prossima Champions League, un “bancomat” rassicurante per il dg, perché raggiungendo l’obiettivo stagionale sa di avere un altro potere la prossima estate, perciò una rinnovata ambizione.