Kolo Muani, come dice la Juve o niente: il bancomat per tutelare Comolli

TORINO - Mettiamola così: quel picco di speranza, quella generata dal cambio di marcia di due giorni fa, ieri ha saputo resistere al tempo che passava. E che passava inesorabilmente. Randal Kolo Muani non è più vicino alla Juventus, ma nemmeno più distante: è a un passo, però a un passo tutto da compiere. Un gran giro di parole per dire, tutto sommato, che i contatti di ieri tra bianconeri e Psg non sono stati (ancora) risolutivi, però ugualmente positivi. Mentre quelli di questa mattina possono portare finalmente alla chiusura dell’operazione Kolo duepuntozero, alla quale ognuno a Torino tiene in maniera particolare, ma il giocatore francese più di tutti loro. Del resto, se non fosse stato così, Muani non avrebbe congelato i sondaggi piovuti un po’ ovunque, da interessamenti vaghi a proposte evidentemente più concrete.
Kolo Muani, la promessa Juve
Niente: ha deciso di promettersi a Tudor finché ha la possibilità, cioè fino a questo pomeriggio, quando si aspetta che sul gong delle trattative gli venga dato persino il via libera per prendere un aereo, arrivare in Italia, riabbracciare nuovi e vecchi amici. Non siamo ancora a quel punto. Anzi: mancano dettagli economici sostanziali, come la definizione dei bonus, come l’evidente modifica al nodo che più di ogni altro ha frenato l’acquisto. Cioè il vincolo d’acquisto, la modalità con la quale far scattare l’obbligo di riscatto. Crederci non vuol dire necessariamente riuscirci, resta tuttavia il passo deciso per provarci, la coltivazione diretta di una speranza che si farà più concretamente un tentativo tra pochissimo. Previsione facile, al 31 agosto: sarà dentro o fuori, perché non si potrà fare altrimenti.
La formula per chiudere
E se sarà, dunque se si arriverà alla chiusura dell’affare, a prescindere sarà alle - nuove - condizioni juventine: si partirà da un prestito oneroso più alto dei 10 milioni inizialmente proposti mantenendo un diritto di riscatto di 45 milioni, in grado di farsi obbligo davanti ad alcune condizioni che saranno garanzia per entrambe le società. Le specifiche, ad oggi, sono ancora in fase di studio. Non è un mistero che Comolli voglia cautelarsi con la partecipazione alla prossima Champions League, un “bancomat” rassicurante per il dg, perché raggiungendo l’obiettivo stagionale sa di avere un altro potere la prossima estate, perciò una rinnovata ambizione.
Il labirinto Psg
Comunque, c’è da immaginarseli in questo modo qui, come fosse un labirinto, l’uscita a lato, ben evidente, ma l’orgoglio a coprire le tracce. Soprattutto quello del Paris: da Donnarumma fino a Kolo, passando per altre situazioni tutt’ora in bilico, i campioni d’Europa hanno mantenuto il punto persino quando c’era solo da avallare le cessioni. È stato un fattore, questo.
Kolo Muani non può più aspettare
Perché in fondo ha sorpreso tutti, in particolare chi ha lavorato a lungo al possibile ritorno di Muani in bianconero, dato per scontato poco dopo la fine del Mondiale per Club - con tanto di dichiarazioni piuttosto dirette di Comolli, quantomeno sulla volontà del giocatore di rivedersi alla Continassa -, poi pian piano messo in salita dal nodo Vlahovic e dalla durezza di certe risposte francesi, per le quali più volte si è messo in discussione l’intero affare, la costante costruzione, le mille telefonate e gli altrettanti incoraggiamenti in direzione giocatore. Che no, non aspetta più. Né può farlo, in effetti.
Kolo tra Psg e Juve: così perdono tutti
Perché il mercato è agli sgoccioli e a quel punto da sondare, a meno che non arrivi una chiamata dall’Inghilterra, ci sarebbe solo un’eventuale possibilità dalla Turchia (lì le trattative durano fino al 12 settembre). Campionato a cui non ha praticamente mai aperto, ma che diventerebbe un’isola felice nel caso in cui dovesse implodere qualsiasi tentativo di accordo. A ogni modo, nessuno ci pensa, neanche un protagonista di questa storia vuole arrivare fin lì, al momento dei rimorsi: la fiducia resta massima, pur facendo a pugni con la clessidra.
E non è nemmeno scontato che ci sia un vincitore, alla fine della fiera: il serio rischio è che a perdere siano praticamente tutti. Il Paris, con un peso non secondario ancora sul groppone; la Juve, che una punta vuole prenderla, ma che può farlo solo alle proprie condizioni. E Randal, che ha appena vissuto un’altra notte di incertezza.
L’alternativa è Openda
Dovesse saltare tutto, a quel punto come potrebbe muoversi invece la Juventus? Se solamente due giorni fa il primo nome sembrava quello di Nicolas Jackson, nelle ultime 24 ore l’attaccante senegalese è stato invece protagonista di un giallo che ha ancora mille punti interrogativi, e però pure un’unica conclusione certa: addio possibilità Juve, prova a restare al Bayern, sennò se ne torna al Chelsea. Per la Juve si fa così sotto Openda come principale alternativa: la punta (atipica) del Lipsia è stata sondata, ma non c’è stato alcun contatto con il club tedesco. Non solo: Openda rischia di non essere raggiungibile in prestito con obbligo di riscatto, per adesso. Ed è inoltre il primo nome per il Bayern Monaco se Jackson dovesse poi bloccarsi. La terza possibilità è forse la più deludente, eppure centrale: con la permanenza certa di Dusan Vlahovic, a quel punto la Juventus potrebbe tirarsi fuori dalla corsa all’attaccante, considerandosi perciò a posto in quella zona di campo, dove potenzialmente anche Nico Gonzalez potrebbe dare una mano.
E su Nico...
E a proposito dell’argentino: Tudor ne ha parlato molto bene in conferenza stampa, lo immagina largo a destra, tra centrocampo e attacco, ma non è uno scenario nel quale l’ex Fiorentina si sente particolarmente a suo agio. Tutt’altro: Gonzalez andrebbe volentieri altrove, in particolare all’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Ieri ci sono stati nuovi contatti tra i Colchoneros e la Juve, che aspetta un’offensiva spagnola, resa finora impossibile dalle difficoltà riscontrate dall’Atletico per le cessioni. Cambiasse qualcosa in queste ore, a quel punto l’incastro sarebbe facile, molto facile, da fare: Gonzalez a Madrid e Comolli dritto su Zhegrova, già bloccato, con tanto di accordi pronti a essere ultimati. Come un puzzle, servono i pezzi giusti. Qualcuno si è messo alla ricerca.
