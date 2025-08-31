Calciomercato Juve: autostrada Zhegrova, idea Bennacer. Cosa aspettarci dagli ultimi giorni

Bennacer nuova idea

In questo senso, l’ultima idea per la mediana riguarda Ismael Bennacer. Il regista algerino è ormai un vero e proprio separato in casa al Milan e per questo un intermediario ha provato l’abbonamento con la Juve, che ha preso appunti in merito e sta facendo tutte le valutazioni del caso. Un possibile affare last minute in prestito da completare lunedì a ridosso del gong, anche se lo stipendio dell’ex Marsiglia resta di quelli elevati (4,2 milioni), al netto del fatto che ormai le prime due mensilità (luglio e agosto) saranno ad appannaggio dei rossoneri. Per caratteristiche tecnico-tattiche uno come Bennacer manca al centrocampo juventino. Motivo per cui la coppia Comolli-Modesto ci starebbe pensando. Diversi i profili sullo sfondo, a cominciare dal campione del mondo argentino, Guido Rodriguez. Il West-Ham che ha appena chiuso per l’arrivo di Mateus Fernandes dal Southampton per 44 milioni di euro milioni (terzo colpo più costoso della storia del club) ha aperto alla cessione dell’ex Betis, valutato intorno ai 10 milioni di euro. Senza dimenticare poi Franck Kessie - in scadenza con l’Al Ahli - sondato più volte nel corso dell’estate.