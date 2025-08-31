Calciomercato Juve: autostrada Zhegrova, idea Bennacer. Cosa aspettarci dagli ultimi giorni

«Edon Zhegrova non andrà all'Olympique Marsiglia. Il dibattito è chiuso per me. Ma se c'è una proposta interessante da un altro club, non ho intenzione di bloccarla». Le parole del presidente del Lilla, Olivier Letang, sono risultate particolarmente dolci e stuzzicanti per i tifosi della Vecchia Signora, che sognano l’arrivo del talento kosovaro come colpo last minute per il reparto offensivo bianconero. Non è un mistero, infatti, che la Juventus sia sulle tracce dell’esterno d’attacco classe 1999, col quale da diversi giorni ha ormai raggiunto un’intesa di massima per un quinquennale da 2,5 milioni a stagione. Resta ora da trovare la quadra col club francese, che vuole incamerare dalla vendita del suo gioiello più pregiato 15-20. Con l’OM tagliato fuori, però, la sensazione è che la Juve possa avere un’autostrada libera dinanzi a sé per arrivare al traguardo.
Occhio al Fair Play Finanziario
Attenzione però: per rispettare gli stringenti paletti del Fair Play Finanziario dell’Uefa la Vecchia Signora in questo momento privilegia operazioni in prestito con obbligo di riscatto. Condizione questa che sarebbe ideale per il bilancio juventino. Per avvalersi di questa formula servirebbe, però, che Zhegrova allunghi prima fino al 2027 (attualmente è vincolato solamente fino al prossimo 30 giugno) col club francese per poi essere ceduto alla Vecchia Signora.
Intanto alla Continassa sanno di avere il totale gradimento del giocatore verso la destinazione che si somma alla volontà di Tudor di averlo alle proprie dipendenze. Mica poco come base di partenza. Lavori ora in corso per capire la fattibilità della cosa. Però l’ammiccamento di Letang appare promettente per un affare che a Torino vorrebbero chiudere a 12 milioni più bonus. Basteranno? Vedremo.
La trattativa
Parallelamente la Juventus continua a lavorare nella speranza di aggiungere in extremis allo scacchiere di Tudor una pedina per la mediana. Nel mirino di Comolli non ci sarebbero comunque interpreti di primo livello - alla Hjulmand, per intenderci -, bensì profili che non richiedano esosi esborsi economici, da portare in bianconero possibilmente con la formula del prestito con diritto di riscatto. Anche perché oltre al duo Locatelli-Thuram gli interpreti a disposizione di Tudor - al netto del recente restyling tattico di Koopmeiners, provato nelle ultime uscite nei due di centrocampo - scarseggiano. Da qui l’apertura del dg nei confronti di giocatori navigati e pronti all’uso. Possibilmente, con un passato in Serie A.
Bennacer nuova idea
In questo senso, l’ultima idea per la mediana riguarda Ismael Bennacer. Il regista algerino è ormai un vero e proprio separato in casa al Milan e per questo un intermediario ha provato l’abbonamento con la Juve, che ha preso appunti in merito e sta facendo tutte le valutazioni del caso. Un possibile affare last minute in prestito da completare lunedì a ridosso del gong, anche se lo stipendio dell’ex Marsiglia resta di quelli elevati (4,2 milioni), al netto del fatto che ormai le prime due mensilità (luglio e agosto) saranno ad appannaggio dei rossoneri. Per caratteristiche tecnico-tattiche uno come Bennacer manca al centrocampo juventino. Motivo per cui la coppia Comolli-Modesto ci starebbe pensando. Diversi i profili sullo sfondo, a cominciare dal campione del mondo argentino, Guido Rodriguez. Il West-Ham che ha appena chiuso per l’arrivo di Mateus Fernandes dal Southampton per 44 milioni di euro milioni (terzo colpo più costoso della storia del club) ha aperto alla cessione dell’ex Betis, valutato intorno ai 10 milioni di euro. Senza dimenticare poi Franck Kessie - in scadenza con l’Al Ahli - sondato più volte nel corso dell’estate.
«Edon Zhegrova non andrà all'Olympique Marsiglia. Il dibattito è chiuso per me. Ma se c'è una proposta interessante da un altro club, non ho intenzione di bloccarla». Le parole del presidente del Lilla, Olivier Letang, sono risultate particolarmente dolci e stuzzicanti per i tifosi della Vecchia Signora, che sognano l’arrivo del talento kosovaro come colpo last minute per il reparto offensivo bianconero. Non è un mistero, infatti, che la Juventus sia sulle tracce dell’esterno d’attacco classe 1999, col quale da diversi giorni ha ormai raggiunto un’intesa di massima per un quinquennale da 2,5 milioni a stagione. Resta ora da trovare la quadra col club francese, che vuole incamerare dalla vendita del suo gioiello più pregiato 15-20. Con l’OM tagliato fuori, però, la sensazione è che la Juve possa avere un’autostrada libera dinanzi a sé per arrivare al traguardo.
Occhio al Fair Play Finanziario
Attenzione però: per rispettare gli stringenti paletti del Fair Play Finanziario dell’Uefa la Vecchia Signora in questo momento privilegia operazioni in prestito con obbligo di riscatto. Condizione questa che sarebbe ideale per il bilancio juventino. Per avvalersi di questa formula servirebbe, però, che Zhegrova allunghi prima fino al 2027 (attualmente è vincolato solamente fino al prossimo 30 giugno) col club francese per poi essere ceduto alla Vecchia Signora.
Intanto alla Continassa sanno di avere il totale gradimento del giocatore verso la destinazione che si somma alla volontà di Tudor di averlo alle proprie dipendenze. Mica poco come base di partenza. Lavori ora in corso per capire la fattibilità della cosa. Però l’ammiccamento di Letang appare promettente per un affare che a Torino vorrebbero chiudere a 12 milioni più bonus. Basteranno? Vedremo.
La trattativa
Parallelamente la Juventus continua a lavorare nella speranza di aggiungere in extremis allo scacchiere di Tudor una pedina per la mediana. Nel mirino di Comolli non ci sarebbero comunque interpreti di primo livello - alla Hjulmand, per intenderci -, bensì profili che non richiedano esosi esborsi economici, da portare in bianconero possibilmente con la formula del prestito con diritto di riscatto. Anche perché oltre al duo Locatelli-Thuram gli interpreti a disposizione di Tudor - al netto del recente restyling tattico di Koopmeiners, provato nelle ultime uscite nei due di centrocampo - scarseggiano. Da qui l’apertura del dg nei confronti di giocatori navigati e pronti all’uso. Possibilmente, con un passato in Serie A.