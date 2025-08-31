Nico Gonzalez-Atletico e incastro Zhegrova: cosa manca alla Juve per chiudere

Le ultime ore di mercato per la Juventus porteranno inevitabili novità in entrata e in uscita. Se da un lato Comolli sta stringendo per il ritorno di Kolo Muani , bisogna tener presente quelle che possono essere le partenze. In volata potrebbe definitivamente concludersi uno degli affari che la Juventus si è portata dietro per mesi, quello relativo al passaggio di Nico Gonzalez all' Atletico Madird . L'attaccante piace molto a Simeone che potrebbe nuovamente pescare in Serie A dopo aver prelevato Giacomo Raspadori dal Napoli e Matteo Ruggeri dall'Atalanta.

Nico Gonzalez all'Aletico Madrid, ci siamo

Ci sono stati concreti passi in avanti per il passaggio di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid, un'operazione che consentirebbe anche alla Juventus di liberare una casella in attacco per favorire l'arrivo a Torino di Edon Zhegrova. Va però compresa la formula di trasferimento dell'argentino, con il prestito con diritto di riscatto che potrebbe essere la soluzione più gradita, magari a condizioni favorevoli che porterebbero all'obbligo. Una volta perfezionato il passaggio di Nico Gonalez in terra spagnola, Comolli avrà margine per accordarsi con il Lilla per Edon Zhegrova considerando che il fantasista kosovaro ha detto di no al Marsiglia e ci potrebbero essere gli estremi per portare a termine la trattativa con i francesi. Parallelamente potrebbe sbloccarsi anche la situazione di Kolo Muani, che non vede l'ora di tornare a vestire la maglia dei bianconeri. Nel frattempo però la partenza dell'ex Fiorentina darebbe a Tudor la possibilità di accogliere il kosovaro che ha incantato nella scorsa edizione della Champions League prima di fare i conti con qualche problema di natura fisica e legato al rinnovo con il Lille.

