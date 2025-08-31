Tudor, Juve sul pezzo e frecciatina: "Si è andati anche oltre. Concreti? Possiamo parlarne un'ora"

La Juve festeggia a Marassi e lo fa, ancora, con una zampata decisiva di Vlahovic . Il serbo, come contro il Parma, entra dalla panchina e firma un'altra rete, questa volta pesante da tre punti contro il Genoa . Un match bloccato fino all'incornata dell'attaccante con diverse occasioni, da una parte e dall'altra, ma con Leali e Di Gregorio protagonisti di diverse parate importanti. Ora i bianconeri si trovano a punteggio pieno in testa alla classifica con sei punti nelle prime due giornate di campionato. Un segnale positivo, frutto del lavoto svolto da Tudor durante la preparazione. Una continuità di quanto fatto vedere sul finire della scorsa stagione e al Mondiale per Club. Ora gli ultimi tasselli sul mercato ( con la cessione di Nico Gonzalez e l'arrivo di Zhegrova ) per andare a completare una rosa che può davvero continuare su questa strada. Proprio l'allenatore croato analizza la prova dei suoi ragazzi nel post partita.

Tudor dopo Genoa-Juve

Igor Tudor al termine della gara risponde così su Vlahovic: "Ho visto tanta voglia, vedere i cinque cambi entrati bene per un allenatore è una grande sensazione. Dusan sta bene, gli attaccanti sono in forma. Se ho chiesto alla società di tenere Vlahovic? Un tecnico vuole sempre giocatori forti, più ce ne sono è meglio è, poi il mercato lo fa il direttore Comolli. Ma io sono contento". Sulla prova della squadra: "Ai ragazzi prima ho detto che la sensazione era di avere una squadra vera, sempre sul pezzo, che sa cosa vuole. La mentalità di non concedere gol. La vittoria è stata meritata e la sensazione era di una squadra dentro la partita, concentrata e tosta".

Zhegrova-Kolo Muani e Juve da scudetto

Sempre a Dazn, l'allenatore della Juve parla degli ultimi minuti concitati della sfida del Marassi: "Mi sembra che la partita si sia prolungata anche oltre, ma è calcio. Bisogna stare sempre concentrati, non dare niente fino all’ultimo secondo. Poi ci sta che si possa prendere un angolo, ma la mentalità e l’umiltà è a livello altissimo". Su Zhegrova: "Di mercato ancora ci sta un ultimo giorno, aspettiamo le 8 di domani felici e contenti. Il direttore sta provando a rinforzare la squadra, io sono tranquillo. Se non arriva Kolo Muani? Io sono sempre felice, alleno la Juve". A chiudere su Juve-Inter, partita dopo la sosta: "Da scudetto? Che scudetto, abbiamo fatto due partite. Andiamo partita per partita".