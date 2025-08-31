Vlahovic da Juve: "Ho parlato con chi di dovere. Perché sono insoddisfatto". E Thuram: "Leader"

Ancora una volta, Dusan Vlahovic risponde alle voci di mercato con il suo linguaggio preferito: il gol. Dopo la rete pesantissima contro il Parma, il serbo si ripete anche al “Ferraris” di Genova, decidendo una sfida complicata contro un Genoa agguerrito. Entrato dalla panchina, l’attaccante della Juventus ha impiegato pochi minuti per colpire: colpo di testa vincente su cross di Kostic e tre punti fondamentali per i bianconeri prima della sosta. Igor Tudor può sorridere: i cambi funzionano e Vlahovic dimostra di voler essere ancora un uomo centrale nel progetto Juve. Due reti in meno di 45 minuti totali nelle ultime due apparizioni: un rendimento che parla chiaro. Una media importante e al termine della gara Vlahovic ha parlato, anche di mercato, analizzando la sfida e il suo gol.
Vlahovic: “Ho pensato solo a entrare e fare gol”
Al termine della gara, Vlahovic si è presentato ai microfoni di Dazn con la determinazione di chi sa di avere ancora tanto da dimostrare: “Ho pensato solo a come entrare e fare gol. Andiamo a questa pausa con una vittoria, ottenuta contro una squadra tosta da affrontare. Faccio i complimenti a tutti e al mister”. Poi un passaggio importante sul suo legame con i colori bianconeri: “Quanto mi sento juventino? Quando ci sono queste situazioni vanno risolte le partite, spero di continuare così anche nel futuro”. Il serbo ha poi riflettuto sull’andamento della stagione: “La stagione è lunga, io continuo a mettermi a disposizione di tutti. Speriamo di ottenere tutto quello che vogliamo”. E sul significato di vincere trofei con la Juve ha detto chiaramente: “Già ne abbiamo alzato uno, ma non basta. Ho parlato con chi dovevo parlare, non sono soddisfatto. Un solo trofeo in questi anni non è al livello della Juve”.
Thuram: “Vlahovic tra i migliori al mondo, noi cresciamo ogni settimana”
Tra i protagonisti della vittoria c’è anche Khephren Thuram, che ha disputato una gara di grande sacrificio e intensità, mostrando personalità e doti fisiche imponenti. Il centrocampista francese ha voluto elogiare il compagno autore del gol decisivo: “Conosciamo la qualità di Dusan, tra i migliori al mondo. Lavora bene ed è un leader”. Parole che confermano la considerazione che Vlahovic ha all’interno del gruppo. Poi uno sguardo alle ambizioni di squadra: “Se pensiamo di poter vincere lo scudetto? Noi giochiamo con l’idea di vincere partita dopo partita e una squadra migliore di settimana in settimana”. Un atteggiamento concreto, che riflette il lavoro di Tudor e una Juventus che vuole tornare protagonista anche in chiave tricolore.
