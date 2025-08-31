Vlahovic da Juve: "Ho parlato con chi di dovere. Perché sono insoddisfatto". E Thuram: "Leader"

Ancora una volta, Dusan Vlahovic risponde alle voci di mercato con il suo linguaggio preferito: il gol. Dopo la rete pesantissima contro il Parma , il serbo si ripete anche al “Ferraris” di Genova, decidendo una sfida complicata contro un Genoa agguerrito . Entrato dalla panchina, l’attaccante della Juventus ha impiegato pochi minuti per colpire: colpo di testa vincente su cross di Kostic e tre punti fondamentali per i bianconeri prima della sosta. Igor Tudor può sorridere: i cambi funzionano e Vlahovic dimostra di voler essere ancora un uomo centrale nel progetto Juve. Due reti in meno di 45 minuti totali nelle ultime due apparizioni: un rendimento che parla chiaro. Una media importante e al termine della gara Vlahovic ha parlato, anche di mercato, analizzando la sfida e il suo gol.

Vlahovic: “Ho pensato solo a entrare e fare gol”

Al termine della gara, Vlahovic si è presentato ai microfoni di Dazn con la determinazione di chi sa di avere ancora tanto da dimostrare: “Ho pensato solo a come entrare e fare gol. Andiamo a questa pausa con una vittoria, ottenuta contro una squadra tosta da affrontare. Faccio i complimenti a tutti e al mister”. Poi un passaggio importante sul suo legame con i colori bianconeri: “Quanto mi sento juventino? Quando ci sono queste situazioni vanno risolte le partite, spero di continuare così anche nel futuro”. Il serbo ha poi riflettuto sull’andamento della stagione: “La stagione è lunga, io continuo a mettermi a disposizione di tutti. Speriamo di ottenere tutto quello che vogliamo”. E sul significato di vincere trofei con la Juve ha detto chiaramente: “Già ne abbiamo alzato uno, ma non basta. Ho parlato con chi dovevo parlare, non sono soddisfatto. Un solo trofeo in questi anni non è al livello della Juve”.

Thuram: “Vlahovic tra i migliori al mondo, noi cresciamo ogni settimana”

Tra i protagonisti della vittoria c’è anche Khephren Thuram, che ha disputato una gara di grande sacrificio e intensità, mostrando personalità e doti fisiche imponenti. Il centrocampista francese ha voluto elogiare il compagno autore del gol decisivo: “Conosciamo la qualità di Dusan, tra i migliori al mondo. Lavora bene ed è un leader”. Parole che confermano la considerazione che Vlahovic ha all’interno del gruppo. Poi uno sguardo alle ambizioni di squadra: “Se pensiamo di poter vincere lo scudetto? Noi giochiamo con l’idea di vincere partita dopo partita e una squadra migliore di settimana in settimana”. Un atteggiamento concreto, che riflette il lavoro di Tudor e una Juventus che vuole tornare protagonista anche in chiave tricolore.

