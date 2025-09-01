L’assurda storia di Vlahovic: mercato, psicanalisi e il gruppo Juve sano

Quella di Vlahovic è un’assurda storia di calciomercato e psicanalisi . Perché, sì, è abbastanza assurdo che le ultime due partite della Juventus siano state decise da uno che, quelle stesse partite, non le avrebbe dovute giocare, almeno nei piani dei dirigenti, che hanno provato a cederlo anche nella settimana di Genoa-Juve, decisa dal suo bellissimo gol di testa. Ma è altrettanto folle che, negli ultimi tre anni, quando era vezzeggiato, coccolato e messo al centro del progetto, Vlahovic non sia mai parso così incisivo e determinante (al di là del numero dei gol) e, chi lo vede tutti i giorni alla Continassa , conferma un altro spirito anche negli allenamenti. Questo la dice lunga su come funziona la testa di Dusan che, alleggerito da pressioni e responsabilità, ha iniziato a essere implacabile da precario e panchinaro, cioè da una posizione in cui ha tutto da guadagnare e nulla da perdere. Comunque sia, viene giustamente premiato il pragmatismo della nuova Juventus .

L'analisi dei singoli

Comolli, Chiellini e lo stesso Tudor non hanno mai dubitato delle qualità tecniche di Vlahovic, per questo mai escluso dalla rosa, con possibilità di utilizzo da parte del tecnico, scelta che sta dando i suoi frutti. Per i vertici bianconeri, il numero 9 ha sempre rappresentato un problema di tipo economico e lo rappresenta ancora, anche se i due milioni lordi al mese, in questo scorcio di campionato sono un buon investimento. Anche perché la Juventus ha trovato un meccanismo micidiale: le difese avversarie vengono messe sotto stress da Yildiz (ieri malmenato dai genoani e forse poco tutelato dall’arbitro), Jonathan David e Chico Conceiçao, poi, dopo un’ora di gioco, si ritrovano davanti Vlahovic fresco e determinato. Gli arrivi di Zhegrova e Openda aumentano la qualità, Tudor potrà contare su un reparto offensivo di altissimo livello.. Al pari di quello difensivo, anche ieri protagonista di una performance eccellente. Se Bremer e Gatti giocano come a Marassi sono difficilmente superabili e, in quel contesto, perfino Kelly riesce a cavarsela. Kalulu a destra ha preso talmente confidenza (forse emergono rimembranze dello scudetto in rossonero) che spesso si trovava più avanzato di Concieiçao, mentre Joao Mario a sinistra è ampiamente rivedibile, soprattutto quando si tratta di difendere. Thuram, invece, è stato mostruoso e ha ricordato il miglior Davids, al netto di qualche imprecisione.

La forza del gruppo

Ma l’analisi dei singoli rischia di far perdere di vista il punto di forza della Juve che è il gruppo, compatto e sano, anche per effetto delle difficoltà della passata stagione (nei momenti duri si impara e si cresce) oltre che del lavoro di Tudor, lucido e sempre più leader di questo manipolo di giocatori, con pochi fenomeni, ma con tanto agonismo e una crescente fiducia in se stessi. Un pezzo per volta, la Juve si sta ricostruendo partendo dallo spirito e dal gruppo, le fondamenta di ogni ciclo bianconero. Si tratta di condizioni necessarie, ma non sufficienti, perché i limiti della rosa sono noti e, il 13 settembre, quando la Juve affronterà l’Inter allo Stadium, sarà interessante misurarne la maturità complessiva e il dislivello qualitativo rispetto a una delle due favorite per lo scudetto (lo rimane nonostante il passo falso di ieri, contro l’Udinese, denunci i problemi difensivi e qualche mollezza di troppo nei giocatori chiave del ciclo di Inzaghi). La Juventus è un progetto pragmatico, come la scelta di utilizzare Vlahovic nel bel mezzo di una sessione di mercato che lo vedeva sulla lista dei partenti (il capolavoro è stato Nico che ha giocato gli ultimi minuti della gara, praticamente già da giocatore dell’Atletico). E proprio in virtù di questo pragmatismo nessuno è autorizzato a sognare, ma è lecito - per i tifosi - essere molto soddisfatti.

