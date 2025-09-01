"Così Openda aiuta Vlahovic", "Quando fece stirare Pavard...": Sky su Juve e Inter di "cogl**ni"

Le prime due giornate di Serie A hanno dato risposte importanti sull'inizio di stagione delle squadre più attese. Tra queste c'era sicuramente la Juventus che si ritrova a punteggio pieno con Napoli, Roma e Cremonese dopo le vittorie contro Parma e Genoa. Una partenza perfetta che dovrà essere confermata con il derby d'Italia dopo la sosta per le nazionali, con Igor Tudor che potrà contare su rinforzi importanti provenienti dal mercato come Zhegrova ed Openda . Proprio di questo si è parlato nell'ultima puntata di Sky Calcio Club, in cui è stato analizzato anche il ko a sorpresa dell' Inter contro l'Udinese.

Openda-Juve, il commento di Caressa e Bergomi

Fabio Caressa si è espresso così sull'arrivo di Openda in bianconero: "L'arrivo di Openda porta ad un calo di responsabilità di Vlahovic che può fargli bene come capacità di realizzazione, ma anche per la sua tranquillità personale". Un'opinione su cui concorda anche Beppe Bergomi: "Lo penso anch'io, Openda è un giocatore che mi piace. L'anno scorso l'ho commentato nella partita di Champions League contro l'Inter quando fece stirare Pavard con un'accellerazione incredibile. E' un calciatore veloce quindi può agire a campo aperto e davanti diventa un sestetto composto anche bene secondo me. Con David prima punta il sostituto è Vlahovic, poi da una parte hai Conceicao con Zhegrova e dall'altra Yildiz e Openda. Sono tutti giocatori da uno contro uno che saltano l'uomo, è il calcio che piace a me".

I numeri della difesa Juve

Caressa ha poi voluto esaltare i numeri della difesa biaconera dopo le prime due giornate di Serie A: "La Juve ha dimostrato una grande solidità contro il Genoa e anche nella prima partita. E' una delle squadre che ancora non ha preso gol come Napoli e Roma e non è un caso che siano in testa a sei punti. La Juve nelle prime due giornate ha subito 18 tiri in totale, ma otto da fuori area. I tiri in porta subiti sono solo 3 e gli xg concessi sono 1,19 quindi leggermente superiore allo zero. Questi numeri sottolineano come sia difficile tirare in porta contro la Juve. Anche gli ingressi in area concessi, sia in conduzione che da passaggio, sono pochissimi".