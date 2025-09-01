"Così Openda aiuta Vlahovic", "Quando fece stirare Pavard...": Sky su Juve e Inter di "cogl**ni"

Le prime due giornate di Serie A hanno dato risposte importanti sull'inizio di stagione delle squadre più attese. Tra queste c'era sicuramente la Juventus che si ritrova a punteggio pieno con Napoli, Roma e Cremonese dopo le vittorie contro Parma e Genoa. Una partenza perfetta che dovrà essere confermata con il derby d'Italia dopo la sosta per le nazionali, con Igor Tudor che potrà contare su rinforzi importanti provenienti dal mercato come Zhegrova ed Openda. Proprio di questo si è parlato nell'ultima puntata di Sky Calcio Club, in cui è stato analizzato anche il ko a sorpresa dell'Inter contro l'Udinese.
Openda-Juve, il commento di Caressa e Bergomi
Fabio Caressa si è espresso così sull'arrivo di Openda in bianconero: "L'arrivo di Openda porta ad un calo di responsabilità di Vlahovic che può fargli bene come capacità di realizzazione, ma anche per la sua tranquillità personale". Un'opinione su cui concorda anche Beppe Bergomi: "Lo penso anch'io, Openda è un giocatore che mi piace. L'anno scorso l'ho commentato nella partita di Champions League contro l'Inter quando fece stirare Pavard con un'accellerazione incredibile. E' un calciatore veloce quindi può agire a campo aperto e davanti diventa un sestetto composto anche bene secondo me. Con David prima punta il sostituto è Vlahovic, poi da una parte hai Conceicao con Zhegrova e dall'altra Yildiz e Openda. Sono tutti giocatori da uno contro uno che saltano l'uomo, è il calcio che piace a me".
I numeri della difesa Juve
Caressa ha poi voluto esaltare i numeri della difesa biaconera dopo le prime due giornate di Serie A: "La Juve ha dimostrato una grande solidità contro il Genoa e anche nella prima partita. E' una delle squadre che ancora non ha preso gol come Napoli e Roma e non è un caso che siano in testa a sei punti. La Juve nelle prime due giornate ha subito 18 tiri in totale, ma otto da fuori area. I tiri in porta subiti sono solo 3 e gli xg concessi sono 1,19 quindi leggermente superiore allo zero. Questi numeri sottolineano come sia difficile tirare in porta contro la Juve. Anche gli ingressi in area concessi, sia in conduzione che da passaggio, sono pochissimi".
Bergomi avverte l'Inter: "Sarà un anno difficile"
Spazio poi all'Inter, con Bergomi che non ha risparmiato critiche verso la sua ex squadra: "Lo so che vado controcorrente, ma sono quattro anni che ripeto sempre le stesse cose. Questa squadra non è mai stata la più forte, ma la più brava. Inzaghi l'ha fatta giocare bene, ha toccato dei picchi di gioco incredibili sempre attraverso combinazioni, connessioni tra i giocatori. Era veramente bella da vedere, ma adesso il grande lavoro che dovrà fare Chivu è quello di entrare nella testa dei giocatori. La capacità di saper soffrire, di riconoscere la forza dell'avversario. L'Udinese era un avversario complicatissimo per l'Inter per forza fisica e per la capacità di ribaltare l'azione molto bene. L'Inter quest'anno ha comprato cinque ragazzi under 23, ma nessuno secondo me titolare. La squadra ha un anno in più e arriva da una stagione difficile in cui ha speso tante energie nervose e deve ripartire. La condizione magari non è ancora al top avendo iniziato più tardi per il Mondiale per Club, ma mi aspetto un anno difficile".
Di Canio durissimo sull'Inter
Di Canio è invece stato più dura, criticando pesantemente la squadra nerazzurra dopo la sconfitta: "L'Inter non deve dimenticare la mazzata di Champions, non c'è nulla da recriminare in una finale finita così. Loro devono riprendersi da come hanno perso il campionato, devono dirsi quanto sono stati co****ni e se lo saranno sicuramente detto perché sono grandi giocatori. Nello spogliatoio mica si dicono sciocchini, si dicono che sono stati co****ni e siccome sono giocatori veri lo hanno fatto".
Quindi una critica sulla prestazione di Barella contro l'Udinese: "Ho contato 12 volte Barella stoppare la palla e cercare di giocarla da fermo. Non è che siccome è Barella e uno status tu puoi accettare questo. Parlo di Barella perché deve fare la differenza". Infine un commento generale sull'era Inzaghi: "Bravissimo Inzaghi a trasformare il 3-5-2 conservativo di Conte in un 3-5-2 armonico tipo il 4-3-3 di Klopp. Ma ha fatto il massimo in Italia come numero di scudetti vinti? Non dico 4 su 4 ma almeno in 2 poteva fare meglio?".WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Le prime due giornate di Serie A hanno dato risposte importanti sull'inizio di stagione delle squadre più attese. Tra queste c'era sicuramente la Juventus che si ritrova a punteggio pieno con Napoli, Roma e Cremonese dopo le vittorie contro Parma e Genoa. Una partenza perfetta che dovrà essere confermata con il derby d'Italia dopo la sosta per le nazionali, con Igor Tudor che potrà contare su rinforzi importanti provenienti dal mercato come Zhegrova ed Openda. Proprio di questo si è parlato nell'ultima puntata di Sky Calcio Club, in cui è stato analizzato anche il ko a sorpresa dell'Inter contro l'Udinese.
Openda-Juve, il commento di Caressa e Bergomi
Fabio Caressa si è espresso così sull'arrivo di Openda in bianconero: "L'arrivo di Openda porta ad un calo di responsabilità di Vlahovic che può fargli bene come capacità di realizzazione, ma anche per la sua tranquillità personale". Un'opinione su cui concorda anche Beppe Bergomi: "Lo penso anch'io, Openda è un giocatore che mi piace. L'anno scorso l'ho commentato nella partita di Champions League contro l'Inter quando fece stirare Pavard con un'accellerazione incredibile. E' un calciatore veloce quindi può agire a campo aperto e davanti diventa un sestetto composto anche bene secondo me. Con David prima punta il sostituto è Vlahovic, poi da una parte hai Conceicao con Zhegrova e dall'altra Yildiz e Openda. Sono tutti giocatori da uno contro uno che saltano l'uomo, è il calcio che piace a me".
I numeri della difesa Juve
Caressa ha poi voluto esaltare i numeri della difesa biaconera dopo le prime due giornate di Serie A: "La Juve ha dimostrato una grande solidità contro il Genoa e anche nella prima partita. E' una delle squadre che ancora non ha preso gol come Napoli e Roma e non è un caso che siano in testa a sei punti. La Juve nelle prime due giornate ha subito 18 tiri in totale, ma otto da fuori area. I tiri in porta subiti sono solo 3 e gli xg concessi sono 1,19 quindi leggermente superiore allo zero. Questi numeri sottolineano come sia difficile tirare in porta contro la Juve. Anche gli ingressi in area concessi, sia in conduzione che da passaggio, sono pochissimi".